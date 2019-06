Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice

Chi vincerà il Grande Fratello 16? Vladimir Luxuria punta su Gennaro Lillio

Gennaro Lillio potrebbe vincere il Grande Fratello 16: parola di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ne ha discusso a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove è stata ospite sabato 8 giugno 2019. Vladimir ha vissuto in prima persona la complicata liason tra Gennaro e Francesca De André, visto che è stata ospite della Casa più spiata d’Italia per circa una settimana. E secondo la Luxuria la pazienza e la devozione del modello napoletano potrebbero condurlo facilmente alla vittoria finale. Non a caso Gennaro è stato il primo finalista di questa edizione e ha tutte le carte in regola per trionfare nel reality show condotto da Barbara d’Urso.

Le parole di Vladimir Luxuria su Gennaro e Francesca

“Gennaro rischia la vittoria se continua così con Francesca”, ha dichiarato Vladimir Luxuria nella sua ultima intervista radiofonica. “Dormivo accanto a Francesca e Gennaro e posso assicurare che lui è molto servizievole: le faceva il letto, le rimboccava le coperte…”, ha ricordato la Luxuria. Che ha accettato il comportamento di Lillio ma non quello della De André, a suo dire troppo aggressivo. “Il problema di Francesca è l’aggressività, sbaglia i modi. Non si può giustificare questa cosa solo perché ha avuto un passato difficile. Lì dentro tutti hanno avuto dei problemi. Il passato difficile deve portare ad essere più comprensivi verso gli altri non più aggressivi”, ha aggiunto l’opinionista pugliese.

Vladimir convinta del ritorno di fiamma tra Francesca e Giorgio

Nonostante i recenti sviluppi tra Francesca e Gennaro – i baci tra i due ormai si sprecano nella Casa del Grande Fratello 16 – Vladimir Luxuria è convinta che dopo la fine del programma la De André rivedrà Giorgio Tambellini. “Non è escluso che ci ricaschi, di sicuro a Gennaro va una statua al martire della pazienza”, ha puntualizzato la 53enne.