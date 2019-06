Gennaro provoca Francesca, l’aria si fa rovente prima della finale del Gf 2019

Grande Fratello 2019, Gennaro Lillio e Francesca De André sempre più vicini

Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente; lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta abbia esagerato con parole e comportamenti, cose che comunque non hanno mai smentito che Gennaro le piaceva (e non poco). Come stanno le cose adesso? E cosa succederà dopo il Grande Fratello 2019?

Gennaro e Francesca, provocazioni a tavola

Sul futuro della coppia mettiamo un gran punto interrogativo perché sono ancora tante le questioni da risolvere; sul presente invece bisogna dire che non ci sono molti dubbi: Francesca e Gennaro si piacciono davvero, e oggi lo hanno dimostrato ancora una volta a tavola quando si sono provocati con sguardi, occhiatine e battutine tutt’altro che innocenti; vi diciamo soltanto che a un certo punto lui ha preso la mano di lei che stringeva un cucchiaino di gelato e l’ha fissata intensamente mangiando al tempo stesso; a un certo punto Francesca gli ha chiesto se il gelato fosse buono e lui senza esitare le ha detto “Tu sei più buona!”. “Potresti metterti un po’ di crema da qualche parte”, ha aggiunto dopo, prima di dare il via a una serie di sguardi e battutine a cui la De André ha risposto ridendo.

Quale futuro per Francesca e Gennaro dopo il Gf 2019?

La coppia del Gf 2019 insomma sembra vivere benissimo questi ultimi giorni all’interno della Casa, e pare aver superato del tutto le liti dell’ultima settimana che avevano visto una Francesca decisamente fuori luogo urlare senza pudore, e tutt’altro che propensa a riavvicinarsi al suo corteggiatore. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi e soprattutto nei salotti di Barbara d’Urso, in cui entrambi presenzieranno senza dubbio. Intanto vi lasciamo al filmato che li vede provocarsi per capire che livello d’intesa è stato raggiunto.