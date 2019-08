Gennaro Lillio, post per la De André? “Circondatevi di persone…”

Francesca De André e Gennaro Lillio, la storia è finita dopo il Grande Fratello

La storia d’amore di Gennaro Lillio e Francesca De André è finita nel peggiore dei modi perché lui le ha lanciato delle accuse ben precise e lei pur essendosi difesa e avendo cercato di farci pace non è riuscita a riavvicinarsi. Tante volte i due ex gieffini hanno pubblicato su Instagram dei post che sembravano rivolti all’uno o all’altra ma dopo l’annuncio della fine della storia nessuno è mai tornato a parlarne seriamente (anche se pensiamo lo faranno molto presto in uno dei tanti salotti di Barbara d’Urso che ovviamente non si lascerà sfuggire quest’occasione). Anche l’ultimo post pubblicato da Gennaro sembra essere indirizzato a Francesca e sebbene non ne abbiamo la certezza non potevamo non condividerlo.

Gennaro Lillio, post per Francesca De André?

“Circondatevi – queste le parole di Gennaro – di persone che vi rendono felici! Perché, ricordatevi, la felicità non sta nel successo, ma nelle piccole cose, nella condivisione di momenti semplici e genuini con le persone che vi vogliono bene”. Riteniamo che Gennaro possa aver pensato anche a Francesca nello scrivere questo messaggio perché il post con cui ha annunciato la rottura dalla ragazza non era privo di accuse anche belle pesanti; è anche vero però che Lillio potrebbe aver fatto solo un discorso generico senza pensare a nessuno in particolare: sta a voi insomma interpretare il post perché di certezze non ce ne sono.

Il futuro di Gennaro Lillio e Francesca De André

Siamo certi però che il futuro di Francesca De André e Gennaro Lillio non sarà assieme perché entrambi sono troppi diversi caratterialmente e nonostante la passione e l’affetto una tale diversità di carattere e comportamento non può portare a niente di buono. Staremo a vedere comunque come si metteranno le cose e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.