Gennaro Lillio minaccia azioni legali: “Mai sfiorata con un dito Francesca”

Gennaro Lillio furioso per le ultime dichiarazioni di Francesca De Andrè

Gennaro Lillio è tornato a Pomeriggio 5 per replicare alle ultime dichiarazioni di Francesca De Andrè. A detta della ragazza il modello napoletano avrebbe alzato le mani la scorsa estate, durante una litigata avvenuta in un albergo. Secondo il racconto di Francesca, Gennaro l’avrebbe scaraventata dall’altro lato della stanza, furioso per un eventuale chiarimento tra la nipote del grande Faber e Giorgio Tambellini. Diversa la versione di Gennaro che, piuttosto adirato per l’intera faccenda, ha chiarito a Barbara d’Urso di non aver mai toccato neppure con un dito la De Andrè, con la quale è stato fidanzato per qualche mese dopo la fine del Grande Fratello.

Le ultime parole di Gennaro Lillio su Francesca De Andrè

“Mai sfiorata con un dito Francesca così come nessuna donna della mia vità. Francesca risponderà di queste dichiarazioni nelle sedi opportune”, ha assicurato Gennaro Lillio a Pomeriggio 5. L’ex gieffino è pronto a difendersi in tribunale dalle accuse della De Andrè, arrivate qualche settimana fa nel corso di Domenica Live. “Stando a quello che dice lei perché nessuno ha sentito niente nell’albergo? Perché non ha agito subito per vie legali?”, ha chiesto Gennaro. E poi ancora: “Vuole infangare me perché sta facendo una figura di m…a per il ritorno di fiamma con Giorgio. Ma dopo tutti i sacrifici che ho fatto nella mia vita non faccio sporcare il mio nome”.

Gennaro Lillio: “Io e Francesca De Andrè siamo incompatibili”

“Io e Francesca De Andrè siamo incompatibili: io non c’entro nulla con lei. Ma al contrario suo non infango come lei sta facendo con me”, ha concluso Gennaro Lillio.