Gennaro Lillio furioso: Francesca pubblica foto, poi lo sclero “Raramente mi capita”

Grande Fratello, l’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André continua

Dopo il Grande Fratello Francesca De André e Gennaro Lillio sono più innamorati che mai, e tutti coloro che li seguono su Instagram ne hanno continuamente la prova. Finito il reality show di Canale 5, la coppia era stata subissata dalle critiche perché in molti non credevano al sentimento che loro dicevano li legasse; adesso le acque si sono calmate anche se non è raro leggere insulti pesantissimi rivolti alla De André che mostrano giorno dopo giorno come sui social network l’anarchia regna sovrana, e questo a prescindere da ciò che si pensa sul comportamento che ha avuto Francesca al Grande Fratello. Cos’è successo oggi? Ve lo diciamo subito.

Gennaro furioso per gli insulti a Francesca

La De André ha pubblicato la foto che trovate alla fine di questo post, ed è stata criticata pesantemente da una follower che ha fatto infuriare Gennaro: “Raramente – ha infatti commentato l’ex gieffino – mi capita di rispondere agli insulti… ma questa volta proprio non potevo far finta di non vedere… Donna o uomo che tu sia non vorrei mai essere un tuo parente per la volgarità e l’imbarazzo che potrei provare per una persona che usa questo linguaggio e questi termini nei confronti di una donna! Vedo che dal nome ti chiami Chiara e vedere tanta cattiveria proprio da te che sei una donna nei confronti di un’altra donna mi rattrista tanto! Devi solo vergognarti, Chiara… Le critiche o il fatto di non poter piacere a tutti io lo accetto senza problemi, ma la maleducazione la volgarità e mancanza di rispetto no! Quella va sottolineata subito!”. Non abbiamo fatto in tempo a leggere le critiche della follower perché Francesca è intervenuta dicendo di averla bloccata ma è evidente che abbia esagerato perché sono stati in tanti a schierarsi a favore della De André.

Il futuro di Francesca e Gennaro dopo il Grande Fratello

Critiche a parte comunque, la vita privata e lavorativa di Gennaro e Francesca dopo il Gf va a gonfie vele: lui ha iniziato a investire su un progetto che sembra destinato a fare grandi numeri e lei sicuramente la rivedremo da Barbara d’Urso, se non in qualche altro programma viste le sue performance indimenticabili al Grande Fratello. Noi ovviamente li terremo entrambi sott’occhio! Vi lasciamo al post a cui abbiamo fatto riferimento finora: