Gennaro Lillio dopo Pechino Express: “Voglio bene a Martina, non sono fidanzato ma…”

Gennaro Lillio e Martina Nasoni si rivedono dopo Pechino Express? Il desiderio del modello

Gennaro Lillio è passato dal Grande Fratello a Pechino Express in men che non si dica, dimostrando ancora una volta di voler davvero avere uno spazio all’interno del mondo della Tv. Non sappiamo minimamente come sia stato il suo percorso all’interno dell’adventure game, ma possiamo dirvi che è tornato a casa e che potrebbe rivedere presto Martina Nasoni, la sua amica conosciuta al Gf. Molti credono che stiano insieme, altri che prima o poi nascerà del tenero, ma entrambi hanno sempre tenuto a precisare che c’è solo un legame di amicizia. Anche perché pare che adesso Gennaro sia “quasi fidanzato”! Con chi? Per il momento non ci è dato sapere.

Martina e Gennaro: parole su un’amicizia solida… ma lui si è fidanzato in segreto?

Terminata la sua esperienza a Pechino Express, Gennaro Lillio ha detto su Instagram di voler rivedere quanto prima Martina (recentemente ha fatto delle scottanti rivelazioni su Daniele Dal Moro): “Non lo so, spero presto. Voglio tanto bene alla mia sister”. E a chi gli ha chiesto se è fidanzato – no, non sta insieme alla Nasoni – Gennaro ha risposto così, lasciando tutti sulle spine: “Non sono fidanzato… ma…”. Un “ma” che potrebbe significare molto. Dopo la sua breve relazione con Francesca De André, il modello questa volta vuole innamorarsi davvero di una ragazza che lo capisca e che sia disposta a costruire qualcosa di serio.

Pechino Express 2020, Gennaro Lillio parla dell’avventura vissuta e del suo sogno nel cassetto

Gennaro, sempre su Instagram, ha ammesso che sta vivendo un periodo stupendo: “In questo momento della mia vita sono molto felice e c’è un Gennaro alla rivalsa con tanti colpi di scena in questo 2020”. Com’è stata la sua esperienza a Pechino? “Un’avventura fantastica che invito tutti a seguire! Perché è un programma pazzesco ricco di emozioni e colpi di scena!”. E poi ha rivelato qual è il suo più grande sogno: “Penso che per la conduzione di un programma sia ancora troppo acerbo, ma sto studiando per questo! Spero quanto prima che mi sia data questa possibilità”.