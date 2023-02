Gene Gnocchi è diventato nonno: il nome del nipotino è speciale

Congratulazioni a Gene Gnocchi, il noto comico che nelle scorse ore è diventato nonno per la prima volta in assoluto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gnocchi, noto per essere anche uno dei commentatori sportivi più celebri della tv italiana, con un tenero scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Via social, dunque, Gnocchi ha rivelato anche il sesso e il nome assegnato al neonato bebé.

Il bambino che ha reso Gene Gnocchi nonno è un bel maschietto, di nome Eugenio. “I due Eugenio, nonno e nipote. Emozione” ha scritto Gene Gnocchi nella didascalia del post, dove lo si vede con il bimbo teneramente in braccio, ancora in ospedale (o almeno così sembra) e con la mascherina in volto per proteggere il piccolo.

Gene Gnocchi, per l’appunto, ha un altro motivo per essere felice: il figlio ha infatti scelto di chiamare il sangue del suo sangue proprio come il nonno, che all’anagrafe si chiama Eugenio Ghiozzi). Ad ogni modo, non si sa ancora quale dei figli del comico gli abbia regalato questa grande emozione.

Tantissime (come sempre in questi casi) le manifestazioni di affetto sotto al post condiviso sui social da Gene Gnocchi, tra cui quelle di moltissimi colleghi vip. Ad essersi congratulati con l’ex calciatore per questa bella notizia sono stati, tra gli altri, anche Tommaso Labate, Michele Cucuzza e Marcello Cirillo.

La famiglia di Gene Gnocchi e il rapporto con il fratello Charlie

Il comico, nato a Fidenza in provincia di Parma, è stato sposato una sola volta con Gianna Cassanb, dalla quale ha avuto tre figli: il primo è stato Ercole, venuto al mondo nel 1982, mentre gli altri due (nell’ordine) sono Silvia e Marcello. Dopo qualche anno però la storia d’amore con Gianna Cassani è naufragata a e Gene Gnocchi aveva trovato l’amore in Federica, anche lei originaria di Faenza, che gli ha dato altre due figlie, Irene e Livia, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

Di Gene Gnocchi si è tornati a parlare di recente alla luce della partecipazione del fratello, lo speaker radiofonico b, all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In una vecchia intervista del 2012 concessa a Davide Maggio, Charlie Gnocchi aveva dichiarato che con il fratello c’era grande rispetto ma che i due, per un motivo o un altro, non erano mai riuscire a imbastire un progetto congiunto. Ad ogni modo, almeno per il momento, Charlie Gnocchi non ha commentato su Instagram la foto del fratello.