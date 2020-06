Gemma e Nicola Vivarelli, l’agente di lui: “Vacanze nella stessa stanza”

Gemma e Nicola Vivarelli, parla l’agente di lui: “Vacanze assieme nella stessa stanza”. Tutta la verità sul rapporto. Niente Temptation Island

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani continuano a frequentarsi anche fuori da Uomini e Donne. Il giovane e la dama del Trono Over, che tanto hanno fatto discutere nelle ultime settimane, sarebbero pronti a viversi anche delle romantiche vacanze assieme. A confidarlo è Fabio, l’agente dell’ufficiale di marina che ha stregato la torinese. Raggiunto da Fanpage.it, Fabio ha rivelato diversi aneddoti e curiosità sulla coppia. Per prima cosa ha dichiarato che i due starebbero programmando un weekend che ha tutto il sapore di una mini luna di miele. Meta scelta per viversi dei giorni in totale relax, Forte dei Marmi. Ma c’è di più: l’agente ha affermato che Gemma e Vivarelli prenoteranno una sola stanza per trascorrere del tempo assieme e ampliare la loro conoscenza.

“Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi” fa sapere Fabio che aggiunge che la proposta l’avrebbe fatta Nicola e Gemma avrebbe accettato. Per definire meglio le ferie, rende noto sempre l’agente, i due si vedranno questa settimana a Roma tra mercoledì e venerdì. E qui ci sarà anche un dono che Vivarelli darà alla Galgani. “Non so ancora che cosa è”, spiega Fabio. Spazio quindi ai dettagli sulle vacanze: i due alloggeranno nello stesso hotel e nella stessa stanza. “Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni”, le parole dell’agente che ha anche detto che l’ufficiale di marina e la dama piemontese si stanno sentendo con regolarità in questi giorni. Insomma, pare che facciano sul serio, nonostante non siano in pochi a credere che sia lei sia lui stiano cercando di sfruttare il legame in termini di visibilità.

Nicola e Gemma, Temptation Island si allontana

Le notizie date dall’agente di Vivarelli mettono fine alle indiscrezioni che volevano Gemma e il suo assistito nel cast della prossima edizione di Temptation Island. Facendo due conti rapidi e semplici appare infatti più che chiaro che le vacanze previste per l’inizio di luglio non si sposano con le tempistiche del reality di Canale 5 che è in partenza il 7 luglio. Non resta che attendere di capire quanto durerà la favola ‘dell’ufficiale gentiluomo’ e della dama. Magari per sempre… Chissà!