Gemma Galgani si sfoga dopo gli attacchi al Trono Over: la replica

Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani sotto attacco in puntata: lo sfogo della dama dopo le critiche ricevute

In questi giorni al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani è stata chiamata spesso al centro dello studio. La sua frequentazione con Fabrazio, un uomo più giovane di lei di ben 27 anni, ha fatto storcere il naso a molti. Come se non bastasse, come abbiamo visto oggi in puntata, qualcuno esterno alla trasmissione l’ha anche pesantemente attaccata durante una delle ultime registrazioni. Una donna, dopo aver contattato Fabrizio, ha parlato male di Gemma, criticando quest’ultima e i suoi modi di fare. Le parole di questa persona hanno molto ferito la Galgani, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime durante il confronto.

Se al Trono Over Gemma è rimasta quasi inerme e non è riuscita a replicare a tono alle offese, sui social la dama ha scelto di non rimanere in silenzio e, con l’eleganza la contraddistingue sempre, ha espresso il suo pensiero sulla questione. “Ognuno di noi è un’opera d’arte. Non sarà mai amata da tutti, ma per chi ne coglierà il senso avrà un valore inestimabile”, ha scritto la Galgani. Con questo sfogo pubblicato nel cuore della notte, dunque, Gemma dopo la puntata ha voluto rispondere a suo modo alle critiche che le sono state rivolte, provando a mettere a tacere una volta per tutte la polemica.

Uomini e Donne news, Stefano contro Gemma: “Vuole visibilità”

A non aver riservato sconti a Gemma in questi giorni è stato Stefano, cavaliere del Trono Over con cui la Galgani ha avuto di uscire una sera a cena. Tra i due però le cose non sono andate bene e, sia in puntata che fuori, lui ha più volte attaccato la donna. Nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine, per esempio, Stefano ha accusato Gemma di essere solo interessata alla visibilità (clicca qui per leggere l’intervista completa) ed ha continuato a smentire il presunto bacio che lei invece ha detto di avergli dato.