Gemma Galgani svela cosa farà a Natale: ricordi belli, ma anche tristi

Gemma Galgani svela come trascorrerà le feste di Natale e ricorda il suo matrimonio

Gemma Galgani si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La grande protagonista del Trono Over rivela al suo pubblico come trascorrerà questo Natale e non solo. La dama torinese ricorda la madre e anche il suo matrimonio. Nel corso della sua intervista, Gemma dichiara che insieme ai suoi cari ha una tradizione di famiglia, che da sempre portano avanti. Tutti gli anni si riuniscono a casa di sua sorella Anna, con figli e nipoti. Ognuno di loro ha il compito di contribuire per mantenere vivi quei rituali a cui non vogliono rinunciare, in particolare quelli legati alla cucina. Da sua madre ha ereditato la ricetta dei crostini toscani, un piatto tipico che non può assolutamente mancare sulla tavola a Natale. Dunque, la dama torinese trascorrerà le feste natalizie insieme alla sua famiglia, come ogni anno. Una festività, questa, a cui Gemma tiene particolarmente. Non sa resistere e non vuole nemmeno rinunciare alla magia del Natale, che permette un po’ a tutti di tornare bambini.

La Galgani non nasconde, però, un grande desiderio, ovvero quello di condividere tutto questo con una persona vicino. Ultimamente la dama torinese ha ricevuto qualche delusione all’interno del programma, prima con Jean Pierre e poi con la segnalazione su Juan Luis. Con l’uomo che riuscirà a farle battere il cuore, Gemma sogna di appendere nel suo albero una pallina di vetro che custodisce con cura da anni. Ma c’è un Natale che la dama non potrà mai dimenticare, ovvero quello che è arrivato subito dopo il suo matrimonio. “Mi sono sposata in una data insolita, il 23 dicembre, tanto per smentirmi mai e scombussolare un po’ la vita di amici e familiari. Avevamo deciso quella data perchè avevamo fretta di sposarci e non voleva aspettare l’anno successivo”, confessa Gemma al settimanale.

Gemma Galgani: il triste ricordo dell’ultimo Natale con sua madre, cosa si augura quest’anno

Ma c’è anche un Natale che non ha vissuto con grande felicità, ovvero l’ultimo trascorso con sua madre. “Eravamo tutti consapevoli che sarebbe stato il nostro ultimo Natale in compagnia della mamma”, svela Gemma. Ora la Galgani si augura di trovare l’amore sotto l’albero e un biglietto per un viaggio “rigorosamente per due”. La dama ci tiene, inoltre, ad abbracciare a distanza tutte quelle persone che trascorreranno questa festività da soli e in difficoltà.