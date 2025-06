Gemma Galgani, la sua salute preoccupa i fan: “La vostra vicinanza è preziosa”

Gemma Galgani ha da poco terminato la sua ennesima avventura con Uomini e Donne e, nell’attesa che inizi la prossima stagione, ha di certo intenzione di godersi l’estate nella più completa spensieratezza. Nella giornata di ieri però Gemma ha pubblicato una foto che non è assolutamente da lei, perché nello scatto inquadrava la macchinetta della pressione. La preoccupazione per la sua salute è arrivata subito da numerosi fan, che le hanno scritto in privato per chiederle di più. Così, dopo un giorno senza dire niente, Gemma ha deciso di rompere il silenzio: “Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato, era solo una piccola indisposizione“.

Così ha rassicurato i suoi fan ma ha anche approfittato per esprimere tutta la sua gratitudine per le persone che in questa occasione le hanno mostrato affetto: “Ho avuto modo di costatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto. Sono tanti i messaggi molto belli che porto nel cuore, la vostra vicinanza è stata preziosa per me“.

Gemma Galgani rassicura i fan: ora sta bene

Per Gemma questa è stata l’occasione perfetta per capire ancora una volta quanto sia prezioso tutto quello che ha coltivato in questi quindici lunghi anni di Uomini e Donne. Nonostante le critiche, infatti, tutti in fin dei conti si sono affezionati a lei e lo scatto della macchinetta della pressione ha un po’ allarmato i suoi follower, che a quanto pare le hanno scritto in privato per chiedergli informazioni sulle sue condizioni di salute. Purtroppo con questo caldo asfissiante è piuttosto facile finire per stare male e sicuramente Gemma, avvertendo un giramento di testa o qualcosa del genere, ha pensato subito ad un calo di pressione.

Le cose però adesso vanno bene, lei sta meglio e non vede l’ora di godersi questa estate con i suoi amici e in generale le persone a cui vuole bene. Poi a settembre sicuramente tornerà nel programma per ricominciare a cercare l’amore, nella speranza che questa possa essere la volta giusta. Purtroppo l’anno che si è appena lasciato alle spalle le ha lasciato molteplici delusioni in questo senso, ma a differenza del passato, è stata molto più brava a rialzarsi e a riprendersi la sua serenità. Questo, per Gemma, è decisamente un grande passo avanti che in futuro le servirà.