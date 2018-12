Gemma Galgani in estasi: un ringraziamento speciale a Maria De Filippi

Gemma Galgani estasiata, fa un ringraziamento speciale a Maria De Filippi

Gemma Galgani a Uomini e Donne sorprende tutti e torna magicamente tra le braccia di Rocco Fredella. La dama torinese appare super emozionata, al punto che decide di fare un ringraziamento speciale a Maria De Filippi. Scendendo nel dettaglio, Paolo sceglie di chiudere la sua conoscenza con la dama di Torino. Al centro dello studio, subito dopo, Rocco fa un’altra delle sue dichiarazioni a Gemma, la quale questa volta sembra apprezzare. Tina Cipollari incita, più volte, entrambi a scambiarsi un bel bacio in studio. Ma la Galgani preferisce evitare. I due iniziano poi a ballare e Fredella tenta di baciare la dama, che però si tira indietro. Tina chiede così a Maria di concedere un altro ballo a Gemma e Rocco, proprio per vedere se scatta un bacio. Ebbene i due, proprio durante questo secondo ballo, appaiono innamoratissimi. È impossibile non notare gli occhi emozionati di lei, che questa volta si lascia andare baciandolo. Diversi sono baci a stampo che si scambiano Rocco e Gemma, ma arriva anche uno più passionale.

La Galgani si mostra estasiata per quanto accaduto, tanto che quando finisce il ballo appare diversa. La dama appare con un grande sorriso e con gli occhi lucidi. Ma non solo, non riesce a mantenere l’equilibrio per tornare a sedersi al suo posto. Ed ecco che mentre barcolla, Gemma fa un ringraziamento speciale a Maria. La dama appare felice e serena ed è davvero impossibile non notarlo. Le chiedono se è felice e lei non può che rispondere di sì. Ma questa felicità la sta provando anche grazie a Maria, che le dà l’opportunità di vivere certe emozioni. Così Gemma, estasiata, ringrazia la conduttrice e tutto il programma. “Ringrazio non soltanto te (Rocco Fredella), ma anche te Maria il programma”, dichiara la Galgani con gli occhi lucidi.

Gemma Galgani

Da ormai diversi anni Gemma è legata alla trasmissione di Maria. Il Trono Over l’ha resa una vera e propria icona di questo programma. Sono tante le emozioni che la dama torinese ha provato in questi anni. L’abbiamo vista arrabbiarsi, ridere e commuoversi. Ora il ballo con Rocco le regala qualcosa di davvero speciale e per questo non può non ringraziare la conduttrice.