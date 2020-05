Gemma Galgani denti e chirurgia estetica: la protagonista di Uomini e Donne spiega tutto

Gemma Galgani di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo aspetto fisico. A 70 anni la protagonista del dating show di Maria De Filippi è più in forma che mai. Tanto che per qualcuno, Tina Cipollari in primis, non sarebbe tutta “farina del suo sacco”. Secondo le malelingue Gem sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per apparire più giovane e bella in tv. Tutto infondato a detta della diretta interessata, che è tornata a difendersi nell’ultima intervista rilasciata a Di Più Tv. La torinese ha puntualizzato di aver ritoccato solo i denti – il tutto è avvenuto tra l’altro anni fa a Selfie di Simona Ventura – per risolvere un tedioso problema.

Uomini e Donne: Gemma Galgani assicura di non essere rifatta

“Io rifatta? Non è assolutamente vero”, ha premesso Gemma Galgani. Nemmeno una punturina sugli zigomi o sotto gli occhi? “Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”, ha replicato la protagonista di Uomini e Donne.

Gemma Galgani pronta ad innamorarsi di nuovo

Nonostante le tante delusioni ricevute in questi dieci anni a Uomini e Donne, Gemma Galgani crede ancora nell’amore. “Io sogno ancora il principe azzurro, voglio assolutamente finire il programma con un uomo al fianco”, ha dichiarato.