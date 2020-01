Uomini e Donne, Gemma rifatta? Tina al veleno con le foto: la Galgani senza parole

Tina Cipollari ancora contro Gemma Galgani: le accuse a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con la solita discussione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che – come potete ben immaginare – ha riguardato non solo le storie d’amore della Dama del Trono Over ma anche il suo aspetto fisico, da sempre giudicato apprezzabile ma non chissà quanto dall’opinionista. Si è parlato inizialmente del suo rapporto con Marcello e dei tre baci a stampo che si sono scambiati: “Lei – questo il commento di Tina – già si era infumata. Visto come stava con quel bacio a stampo?”. Poi, una volta entrata Gemma in studio, Tina ha fatto mandare in onda un filmato in cui si vedono donne di 60, 70 e 80 anni bellissime, a cui Gemma è stata paragonata per mostrare quanto lei sia sopravvalutata.

Uomini e Donne, Gemma rifatta? La foto del passato che smentisce Tina

Tina ha anche detto chiaramente che sebbene la Galgani lo neghi anche lei è rifatta, e al riguardo ha mostrato delle foto per paragonarla a com’era dieci anni fa. “Tu eri così e avevi 60 anni – queste le sue parole –, dimostri la tua età. Si è fatta delle punturine, si è fatta le labbra!”. “C’è una mia fotografia – ha subito risposto Gemma – di quando avevo 18 anni che avevo le labbra più grandi di adesso”. “Altri ritocchi ti sei fatta…”, ha insistito Tina, a cui Gemma ha risposto senza esitazione: “Lo vedresti benissimo, controlla! Vieni a struccarmi!”. Gemma ha spiegato di essersi sottoposta solo all’intervento di Selfie e di non aver fatto nient’altro: cosa a cui Tina ha dimostrato di non credere assolutamente.

Marcello e Gemma: le accuse di sponsorizzazione con Anna Tedesco

La Galgani in seguito si è concentrata su Marcello e ha fatto capire di non essere per niente soddisfatta di questa conoscenza, sia perché lui è parso molto distante sia perché le aveva fatto intendere che avrebbe conosciuto solo lei e invece ha continuato a conoscere pure Anna Tedesco. Gemma ha anche fatto notare a tutti che Anna ha taggato il negozio di Marcello in una storia Instagram, e questo ha scatenato i sospetti sul fatto che i due si fossero accordati per pubblicizzare il negozio del Cavaliere. Ipotesi smentita da lui e da Anna che però non sono stati convincenti. “Un conto – ha commentato a un certo punto Tina – è al di fuori di uno studio televisivo. Ma dato che stai in una trasmissione televisiva e fai una storia, è logico che la gente può pensare che lo fa per sponsorrizzare!”. Puntata difficile insomma sia per Gemma sia per Anna, e che diventerà ancor più pesante domani con Armando Incarnato.