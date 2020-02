Gemma Galgani, nuovo attacco a Tina: il cambiamento fatto per Giorgio

Gemma Galgani risponde alle critiche che Tina Cipollari le riserva durante le sfilate a Uomini e Donne

Gemma Galgani oggi risponde alle critiche che spesso riceve da Tina Cipollari a Uomini e Donne durante le sfilate. La dama torinese del Trono Over sceglie di ostentare mise così provocanti, non perché convinta di essere ‘una bomba sexy’ o per assomigliare alle donne di fama internazionale a cui si ispira solitamente. In quanto sognatrice, approfitta delle sfilate per incarnare un idolo e indossare abiti insoliti. A confessare ciò è la stessa Galgani, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Ovviamente Gemma è ormai abituata alle critiche della Cipollari e non si aspetta di certo di ricevere un trattamento diverso. Durante le sfilate, però, vede le parole di Tina ingiuste. Nonostante tutto, il comportamento della nota opinionista non riuscirà comunque a spegnere il suo entusiasmo. Infatti, sulla passerella, la dama torinese riesce a sorprendere sempre tutti e non perde la voglia di partecipare a tutte le sfilate entrando in un ruolo, ogni volta, diverso. Sempre nel corso della sua intervista, la Galgani parla anche del suo modo di vedere la sensualità.

“Essere sensuali è un diritto a ogni età. È qualcosa che va oltre la semplice bellezza e coinvolge tanti aspetti”, dichiara Gemma sul settimanale di Uomini e Donne. La protagonista del Trono Over sceglie di mettere sempre in mostra le gambe, in quanto sente che siano il suo punto di forza. Per il resto, cerca di essere una donna ‘elegante’ sia nei modi che nella gestualità. “Le critiche di Tina sono quotidiane e continue, quindi non mi aspetto nulla di diverso, anche se durante le sfilate le definirei ingiustamente spietate”, risponde così Gemma alle critiche ricevute da Tina durante le sfilate. “Certo che, se invece di stare ferma su una sedia con una paletta in mano, cercasse di essere più neutrale. Intanto, però, l’entusiasmo che manifesto nelle sfilate non riuscirà mai a spegnerlo”, conclude poi la dama di Torino.

Gemma Galgani del Trono Over: “Con lui ho fatto un cambiamento importante”

Ed ecco che Gemma torna nuovamente a parlare della sua passata relazione con Giorgio Manetti. Con lui ha fatto un cambiamento importante, in quanto ha iniziato a curare ogni piccolo dettaglio. “Era sempre molto attento e io mi affannavo, a volte, per non essere al di sotto delle sue aspettative”, confessa oggi la Galgani. Prima del suo arrivo alla stazione di Firenze, Gemma si liberava delle scarpe comode del viaggio e indossava quelle col tacco, che per Giorgio pare non dovessero mai mancare. Ricordiamo che, attualmente, la dama torinese si sta concentrando su due nuove conoscenze e il Manetti è solo un lontano ricordo.