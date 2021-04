Gemma Galgani attaccata da Tina Cipollari: “Priva di dignità rimarrà sola”

Le liti tra le nemiche di Uomini e Donne, la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, non sono certo una novità. Da vent’anni la ‘Vamp’ è l’incontrastata protagonista del talk dei sentimenti da Maria De Filippi. Proprio lì è stata corteggiatrice e tronista. Peccato che undici anni fa a turbare l’idillio è arrivata Gemma Galgani con i suoi atteggiamenti e le sue storie d’amore che le ha fatto perdere la pazienza. Intervistata da NuovoTv, Tina Cipollari ha chiesto scusa ammettendo di avere creato lei Gemma, “ma purtroppo ho creato un mostro”. Quando è arrivata in studio era una donna anonima e dimessa. Secondo la Cipollari, per quattro o cinque anni ha partecipato a Uomini e Donne rimanendo in disparte e tranquilla. Quando è arrivato Giorgio Manetti le ha stravolto la vita, facendo emergere la sua vera indole:

“Deve a lui la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda”

Per Tina, Gemma Galgani è una nullità perché non ha nessun talento. Il programma di Maria De Filippi le ha offerto la grande opportunità farsi conoscere ma senza di lei e Il Gabbiano Giorgio Manetti non sarebbe la donna che è oggi. Le è piovuta addosso una popolarità inaspettata che però lei non è stata in grado di gestire:

“È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius”

Nel corso dell’intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la Cipollari (assente a Uomini e Donne) ha dichiarato che lei ormai più che cercare il suo uomo ideale si gode la sua popolarità. Ha capito che alla sua età non ha più nulla da perdere e sa bene che non troverà mai l’amore. Tina si chiede quale uomo si accollerebbe mai una donna del genere. Lei dice di avere lo spirito di una ventenne, ma dovrebbe ricordarsi che ha il corpo di una settantenne.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, l’opinionista di Uomini e Donne: “Elemosina sentimenti”

Non potranno essere mai amiche: ne è sicura Tina Cipollari. Secondo l’opinionista di Uomini e Donne, Gemma Galgani è una donna che elemosina i sentimenti, nessuno farebbe come fa lei. L’amore non si può calcolare, nè tantomeno ricercare. Capita e basta, spesso quando meno lo si aspetti.

L’unica cosa di cui si dice dispiaciuta è che alla sua età non abbia capito nulla della vita, ma continua a giovare a fare la ragazzina. Quello che le consiglia è di pensare di trovare un uomo con cui trasorrere la vecchiaia. Quando si spegneranno le telecamere si ritroverà da sola.