Gemma Galgani a Verissimo: frase su Manetti, crollo e lacrime

Gemma Galgani, ospite a Verissimo, ha mostrato tutto il suo ‘repertorio’: lacrime, parole sdolcinate, amori trasognati, pause struggenti dettate dall’emozione che la travolge un minuto sì e l’altro pure. La dama di Uomini e Donne si è presa una cotta per il cavaliere Fabio. Pare abbia perso la testa o almeno questo è ciò che lei sostiene. Addirittura ha sussurrato che sentimenti come quelli che sta sentendo non li provava da quando frequentava Giorgio Manetti, il mitologico Gabbiano di UeD.

“Fabio, che sentimenti provi per lui?“, ha chiesto la padrona di casa Silvia Toffanin. Gemma si è sciolta: “Sto passando un momento molto bello, fatto di grandi sorprese. Ho ritrovato la gioia di sorridere. I primi tempi che vedevo Fabio avevo i muscoli contratti del viso perché non ero più abituata a ridere”. Al momento però, con l’uomo non c’è stato alcuno scambio intimo: “Nessun bacio passionale. Lui, con il suo linguaggio fatto di italiano, inglese e pugliese, mi ha detto: “Bacio sulla bocca quando cuore battere”. Io aspetto il bacio”.

Spazio poi al paragone con Manetti: “Non mi batteva il cuore così forte dai tempi di Giorgio. Ma ho sempre avuto la forza e il coraggio di crederci sempre. Mi sento rinata. Spero di raggiungere un risultato importante e di far scendere i petali per me stavolta”.

Le dichiarazioni su Ida Platano e Tina Cipollari

“Se mi manca molto Ida? Assolutamente, ci sentiamo tutti i giorni. Non passa giorno che non ci sentiamo; è entusiasta per me, è gioiosa per me”, ha raccontato Gemma che ha anche ricevuto una lettera dal figlio della donna bresciana che la ritiene una ‘zia‘. “Io – ha spiegato piangendo la Galgani – ho un senso materno forte che nella mia vita non ho potuto realizzare. Questo senso però lo sento, gioco tanto coi bambini, vado in regressione psicologica quando sto con loro”.

Tasto dolente, Tina Cipollari? “Lei arriva sempre nei momenti più belli… ma non è qui vero? Sono terrorizzata. Lei me ne ha combinate di tutti i colori, torte in faccia etc. Mi disturba quando ho momenti belli, lei entra in modo irruento e me li rovina. Poi è pesante perché vuole far passare messaggi che non sono veri. Io mi metto in gioco alla mia età, ma lei non lo accetta”.

Le lacrime per la madre

A inizio intervista la dama piemontese ha parlato della morte di sua madre. Ha pianto ed è crollata, con la Toffanin che le ha stretto la mano. “Quando è mancata – ha spiegato il volto di UeD – ho dovuto fare un percorso psicanalitico. La mia sorella più grande ha praticamente sostituito mia mamma”.

“Poi ho una sorella più piccola, Silvana. Ha avuto la vita segnata da una malattia. Sta bene adesso. Quando le è stato diagnosticato un male aveva solo 6 mesi. Io avevo 7 anni quando mia mamma è uscita a fare una visita con lei, non l’ho più vista per 3 anni. Li hanno passati in ospedale”. Altre lacrime in studio.