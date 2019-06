Gemma Galgani a cuore aperto: Rocco mai come Giorgio, il pregio di Tina

Gemma Galgani torna a parlare di Giorgio Manetti: la dama del Trono Over di Uomini e Donne critica Rocco Fredella

Per Gemma Galgani, volto noto del Trono Over di Uomini e Donne, pare che nessuno tra i cavalieri conosciuti possa mai essere come Giorgio Manetti. La dama, nel corso dell’intervista su Uomini e Donne Magazine, conferma che neppure Rocco Fredella avrebbe potuto prendere il suo posto. Il motivo? L’atteggiamento tenuto dal cavaliere, durante la scorsa stagione del programma, ha portato la Galgani a confermare i suoi dubbi. In particolare, ad aver rovinato completamente la loro conoscenza è stato il momento in cui l’ha invitata a vivere una serata magica al Castello. Qui con un cartello le ha chiesto se voleva trascorrere la notte con lui oppure no. Questo gesto ha portato Gemma a girare i tacchi e a chiudere questa conoscenza. Ora Rocco sembra aver trovato l’amore a fianco di un’altra persona. Infatti, dopo aver preso la scelta di lasciare il programma, Fredella ha ufficializzato la sua nuova relazione. Proprio per tale motivo, Gemma gli consiglia di vivere la sua vita anziché screditarla.

La Galgani, leggendo le ultime interviste di Rocco, è certa che quest’ultima ancora oggi la stia screditando. “È uscito, si è fidanzato, si faccia la sua vita. Io quando sono fidanzata vivo la mia storia”, commenta la dama del Trono Over. Intanto, Gemma non può fare a meno di ricordare la sua lunga storia d’amore con Giorgio. Il suo amato George non fa più parte della trasmissione ormai da tempo. Tra loro la relazione si è conclusa quel famoso 4 settembre del 2015, quando lei decise di lasciarlo in trasmissione. Gemma ammette che non avrebbe potuto iniziare una storia consapevole di stare con una persona che continuava a puntualizzare di non amarla. “In realtà la mia era stata una provocazione, cercavo di sbloccare a modo mio una situazione ferma”, confessa ora la dama. Nonostante ciò, Gemma non è per nulla pentita della sua decisione passata.

Gemma Galgani e le parole su Tina Cipollari: il pregio dell’opinionista

Ovviamente nel suo percorso al Trono Over, Gemma vede protagonista anche Tina Cipollari. Una lunga lotta con l’opinionista che pare non finirà mai. La giornalista chiede, infatti, se tra loro ci potrebbe mai essere un’amicizia, ma la Galgani è certa di no. L’ostacolo sarebbe rappresentato proprio da Tina, che non vorrebbe realmente ascoltarla. A detta di Gemma, la lotta tra loro sarebbe iniziata proprio dopo la fine della sua conoscenza con Giorgio. Ma la Galgani è anche convinta che l’opinionista abbia un importante pregio: “Posso dire che è una mamma fantastica, superlativa”. Belle parole quelle di Gemma, che nonostante ciò non può non pensare ai momenti di forte discussione con la Cipollari.