Gemma e Rocco La Decisione: la dama del Trono Over preoccupata

Gemma e Rocco La Decisione: la dama di Torino preoccupata a Uomini e Donne

Gemma e Rocco La Decisione sarà una puntata speciale dedicata proprio ai due pritagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Non si sa bene ancora quando andrà in onda, se in prima serata o se durante il primo pomeriggio. Nel frattempo, in puntata, Maria De Filippi informa tutti della novità. La conduttrice rivela che ha organizzato tutto Rocco Fredella, proprio per conquistare Gemma Galgani. Quest’ultima ha, più volte, ammesso di voler vivere un po’ di romanticismo. Per tale motivo, il cavaliere ha deciso di chiedere alla trasmissione di organizzare un evento speciale al Castello, dove sono avvenute le scelte dei tronisti del Trono Classico. Proprio qui, verrà effettuata una cena molto romantica, che li vedrà vestiti con abiti in stile Medioevo. La dama salirà su una carrozza e scenderà proprio di fronte alle scale del Castello. Ad attenderla ci sarà proprio Rocco, con cui dovrebbe trascorrere una serata speciale, diversa dal solito.

Gemma e Rocco trascorreranno una serata speciale all’interno del Castello. Ma ecco che la Galgani, nel corso della puntata in onda il 6 marzo, confessa di essere particolarmente preoccupata. Il motivo? Dopo la cena la dama torinese dovrà scegliere se andare in una suite insieme a Rocco oppure se trascorrere la notte da sola. Questo particolare non riesce a mettere a suo agio la Galgani, che ancora non si è concessa al Fredella. Quest’ultimo avrebbe già voluto compiere questo passo, ma la dama di Torino preferisce aspettare il momento giusto, poiché ancora non si fida di lui. Secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti, Gemma non sarebbe poi così tanto presa dal cavaliere. Proprio per tale motivo, non si sarebbe ancora lasciata andare. La dama ora confessa di sentirsi particolarmente angosciata e di volersi vivere questa serata con più serenità, senza dover aspettare la decisione finale.

È la decisione finale a creare in Gemma una certa preoccupazione. La dama vorrebbe prima creare un certo rapporto con Rocco, ma quest’ultimo vuole compiere questo passo. In puntata la Galgani ammette di essere emozionata per questa cena, ma di non voler pensare ancora alla decisione finale, in quanto dovrebbe avvenire tutto in modo naturale. Quale scelta prenderà la Galgani? La dama di Torino potrebbe deludere il cavaliere e non andare nella suite con lui. Infatti, il Fredella annuncia che deciderà lui di non concedersi a lei dopo questa cena speciale. Non ci resta che attendere per scoprire che decisione prenderà Gemma.