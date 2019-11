Gemma e Juan Luis anticipazioni, gesto eclatante e sfida a Tina (che festeggia)

Anticipazioni Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: la storia d’amore continua a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Juan Luis Ciano stanno continuando a vivere al meglio la loro storia d’amore e nell’ultima registrazione attentamente descritta dal Vicolo delle News la Dama del Trono Over si è sbilanciata ancor di più. L’ultima volta vi abbiam parlato di un gesto d’amore fatto da Juan Luis su Instagram e oggi Gemma, che si fida ciecamente di lui, lo avrà senz’altro fatto felice: la Galgani infatti ha avuto l’idea di sfidare Tina Cipollari con un’arma che l’opinionista ha usato contro di lei in queste puntate. Di cosa parliamo esattamente? Veniamo subito al dunque.

Juan Luis e Gemma, l’ultimo gesto d’amore della Galgani

Come tutti sapete, Tina aveva scelto ben otto canzoni da ballare con Juan Luis mandando su tutte le furie la Dama del Trono Over. Nella registrazione di oggi Gemma ha regalato un cartellone a forma di cuore al suo Cavaliere con 120 post-it sopra per un totale di ben 80 canzoni; la Galgani ha ripreso l’idea di Tina e l’ha resa molto più bella perché ogni puntata Juan Luis dovrà togliere un post-it dal cartellone e ballare assieme a lei il pezzo associato. Una chiara sfida a Tina dunque che intanto può festeggiare un nuovo importante traguardo: la Cipollari si è pesata ed è arrivata a 74 chili! Un grande risultato che mette in evidenza la sua motivazione e determinazione.

Gemma e Juan anticipazioni: la passione non esplode, lui rifiuta cinque donne

Tornando a Gemma e Juan Luis, dal Vicolo apprendiamo che tra i due la passione non è ancora esplosa perché almeno finora i due non si sono scambiati baci passionali. Nessuno può mettere in dubbio però che lui sia interessato perché oggi nella registrazione si sono presentate cinque donne e le ha rifiutate tutte. Solo una strategia per non perdere la fiducia di Gemma? Potrebbe essere; non è da escludere però che a Juan Luis Gemma piaccia realmente.