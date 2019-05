Uomini e Donne, Gemma a Temptation Island? La De Filippi spiazza Tina

Gemma Galgani a Temptation Island? Maria De Filippi scherza con Tina Cipollari

Gemma Galgani parteciperà con il nuovo fidanzato a Temptation Island? Questa la super notizia che Maria De Filippi ha voluto dare in diretta tv a Uomini e Donne prima della scelta di Giulia Cavaglia. Pensiamo però sia uno scherzo che la conduttrice ha voluto fare a Tina Cipollari, eterna ed acerrima nemica della Galgani all’interno dello studio dello show pomeridiano di Canale 5. Anche il pubblico, all’affermazione di Maria, è rimasto a bocca aperta e in attesa di una conferma ufficiale. Nonostante la De Filippi non abbia detto sì o no a questa sua affermazione, possiamo invece pensare che sia stata una battutina che ha voluto rivolgere all’opinionista Tina, che è rimasta a bocca aperta ed ha subito pensato ad uno scherzo.

Gemma a Temptation? Tina Cipollari ci casca

“Lo sai che Gemma andrà a Temptation Island con il nuovo fidanzato?“, ha detto Maria De Filippi a Tina Cipollari durante la diretta di UeD. In realtà la De Filippi ha mostrato un sorriso scherzoso tanto da far pensare a tutto lo studio, Gianni e Tina compresi che si trattasse di uno scherzo. Ovviamente non ci sono state conferme da parte della conduttrice ma non ha neanche smentito. Davvero potremmo vedere la Galgani nel programma estivo di Canale 5? Noi crediamo di no, ma non sarebbe la prima volta che i partecipanti del Trono Over hanno partecipato alla trasmissione, pensiamo a Sossio e Ursula ed infine a Riccardo e Ida.

Gemma e Tina: l’ultimo scontro sulle pagine del settimanale Chi

Lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non si ferma allo studio di Uomini e Donne. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, l’opinionista della De Filippi ha attaccato per l’ennesima volta la dama: “Gemma mi critica online. Gemma va a impicciarsi della mia vita privata di continuo ed è bugiarda quando dice che non sa come si adopera un computer. Non è vero, anzi, c’ha i profili finti lei, è Mark Caltagirone! È una donna che non ha una vita sua. Ma poi, una che partecipa da dieci anni a Uomini e Donne, ma parliamone…“, ha detto al settimanale.