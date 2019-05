Uomini e Donne, Tina contro Gemma: “Ha profili finti, è Mark Caltagirone”

Uomini e Donne: l’intervista di Tina Cipollari e Gemma Galgani su Chi

La pace tra Gemma Galgani e Tina Cipollari? Praticamente un’utopia. Le due protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne si sono punzecchiate pure nell’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio 2019. Tina e Gemma hanno chiesto di fare sia il servizio fotografico sia il colloquio con il giornalista in due momenti separati, in modo da non incontrarsi mai. Perché la rivalità tra la Vamp e l’ex fiamma di Giorgio Manetti è vera, verissima. Tanto che le due si evitano come la peste fuori dalla corte di Maria De Filippi. E la Cipollari ha rivolto un’altra accusa pesante alla Galgani: quella di creare profili falsi sui social network per controllare assiduamente l’opinionista del dating show.

Le ultime parole di Tina Cipollari su Gemma Galgani

“Gemma mi critica online. Gemma va a impicciarsi della mia vita privata di continuo ed è bugiarda quando dice che non sa come si adopera un computer. Non è vero, anzi, c’ha i profili finti lei, è Mark Caltagirone! È una donna che non ha una vita sua. Ma poi, una che partecipa da dieci anni a Uomini e Donne, ma parliamone…”, ha dichiarato Tina Cipollari a Chi. Pronta la replica della Galgani, ormai affezionata al Trono Over: “Per me questa seggiolina rappresenta tutto, tutto quello che ho passato, tutte le mie emozioni. È vero, sono anni che sono qui ed è vero che questa seggiolina è tutto per me. Ma che vuol dire che amo le telecamere? Ma se fosse per le telecamere, con quello che mi fa passare Tina sarei già scappata”.

Gemma Galgani resta a Uomini e Donne per amore

“Io sono qui per un solo motivo: l’amore. Credo in questa trasmissione: ho attraversato momenti belli e difficili ma sono sempre stata piena di fiducia e di speranza. Sono e resto una donna appassionata”, ha ribadito Gemma Galgani di Uomini e Donne.