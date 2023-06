Gemitaiz su Silvio Berlusconi dopo la scomparsa: bufera sul rapper

A poche ore dal triste annuncio della scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sono stati tanti i personaggi dello spettacolo e non che hanno voluto esprimere le condoglianze alla famiglia e un pensiero in ricordo dell’ex premier. Non tutti però la hanno espresso belle parole in favore di Silvio Berlusconi come per esempio l’attivista Giorgia Soleri, che è stata letteralmente sommersa di critiche per aver postato alcune Instagram stories nelle quali esprimeva pieno dissenso nei confronti di come veniva gestita dai media la notizia circa la scomparsa del Cavaliere, o Piero Pelù, finito nell’occhio del ciclone per aver postato una immagine di Silvio Berlusconi corredata da una didascalia a sua detta “ironica“. Ad aggiungersi allo stuolo è arrivato anche il rapper Gemitaiz che, nella giornata di ieri, ha condiviso un pensiero poco delicato nei confronti di Silvio Berlusconi, salvo poi scusarsene qualche ora più tardi.

Il post di Gemitaiz

Il rapper Gamitaiz ha attirato numerose critiche e polemiche in seguito alla pubblicazione di alcune Instagram stories dedicate alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Il rapper infatti ha commentato la morte del Presidente di Forza Italia con un “Alleluja”. Successivamente Gemitaiz ha rincarato la dose condividendo una serie di estratti di articoli inerenti la figura del politico seguiti dalle parole “Silvio Berlusconi indagato per strage, la prima grana del Ministro Nordio”. In seguito a queste affermazioni, il profilo Instagram del rapper è stato inondato di critiche feroci che hanno portato lo stesso Gemitaiz a ribadire il suo pensiero nel tentativo di fermare una vera e propria ondata di odio: “Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 euro qui non lo troverete, vi auguro una buona giornata”

Infine un’aspra critica nei confronti della gestione della notizia circa la scomparsa dell’ex premier: “Nel giorno della sua morte, politici e giornali parleranno di lui come di uno statista, di un esempio di grande imprenditore, di uomo al servizio dello Stato. Noi però ricordiamo bene cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi: uno dei ventenni promotori negli ultimi 30 anni delle peggiori politiche antipopolari, di guerre, privatizzazioni, liberalizzazioni e tagli alla spesa sociale. Tra gli uomini più ricchi del nostro paese, con le sue imprese si è arricchito sulle spalle dei lavoratori e a spese della collettività, costruendo sul potere mediatico il proprio consenso politico e facendosi portatore di una cultura del carrierismo fondata sull’individualismo più sfrenato e sulla mercificazione della donna. Non lo piangeremo”.

Le pubbliche scuse del rapper e la rinuncia al LoveMi

Esattamente come Giorgia Soleri, anche il rapper, poche ore dopo la pubblicazione delle stories, ha proceduto a scusarsi e a ritrattare le parole dette, o meglio scritte: “Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. È stata un’uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci, è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio. Ci tengo anche a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell’attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scordo di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano, come è giusto che sia. Ovviamente il mio peccare di insensibilità e il pessimo tempismo della mia affermazione non cancellano il disprezzo che provo per tutto quello di cui è stato artefice e partecipe. Non cancella l’efferatezza e la mancanza di sensibilità totale che ha avuto nei confronti di chi è stata una sua vittima”.

A quanto pare, in seguito alla vicenda che l’ha visto protagonista, Gemitaiz rinuncerà alla sua partecipazione al LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez che si terrà in piazza Duomo a Milano con tanti artisti che si esibiranno. I proventi della manifestazione musicale andranno all’associazione TOG, che si occupa della riabilitazione di bambini colpiti da problematiche di origine neurologica. La notizia è stata riportata poco fa dalla pagina Instagram di PipolGossip.