Le gemelle Kessler: “Ecco perché vogliamo riposare insieme per sempre”

View this post on Instagram

Chi non ha mai canticchiato il Da-da-un-pa? 😀 Tanti Auguri di Buon Compleanno alle Gemelle Kessler, Alice e Ellen 🎂 🎊 🎉 • • • #Radio2 #GemelleKessler #AliceeHellen #20agosto #TantiAuguri #BuonCompleanno #Kessler #compleanno #auguri #birthday #HappyBirthday #DaDaUnPa #StudioUno #RadioRai #RAI