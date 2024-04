Gelo tra Mercedesz e Eva Henger: azzeccato rimbrotto della Balivo

Caterina Balivo, a La volta buona (Rai Uno), nel corso della puntata in onda giovedì 11 aprile 2024, ha accolto in studio Eva e Mercedesz Henger. Mamma e figlia hanno ricordato il difficile periodo personale vissuto. Le due donne, per un paio anni, non si sono parlate. A innescare il gelo fu il legame sentimentale che la ragazza aveva intrecciato con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Mamma Eva ha accusato l’uomo di aver manipolato la figlia, questa prese le parti dell’allora fidanzato e si creò una profonda frattura a livello familiare.

“C’entra un uomo, il suo ex (Lucas Peracchi, ndr)”, ha sottolineato Eva. “C’entra anche il caratterino che io ho ereditato da lei”, la risposta secca della figlia. Quindi ha ripreso parola la madre “Sì, è stato difficile, è stato triste, mi mancava. Ero preoccupata per lei”. A questo punto è intervenuta la padrona di casa, incredula di quanto avvenuto. “Come hai fatto due anni senza mamma? Davvero, da mamma te lo chiedo”, ha domandato la Balivo ricevendo una risposta non proprio brillante da parte di Mercedesz: “Certo, adesso ricade tutto su di me”. Pronta la controreplica azzeccata, a mo’ di rimbrotto, della conduttrice campana: “Certo che ricade tutto su di te”.

“Non è che c’è stato tanto intento da parte sua di venire ad interloquire…Sapeva dove stavo eh”, si è difesa Mercedesz riferendosi alla madre che si è così giustificata: “Io l’ho cercata, però mi ha bloccata su Instagram, WhatsApp… Perché non andavo sotto casa? Ci stava quello…”. Con ‘quello’ ha ovviamente voluto indicare Lucas Peracchi che, come è arcinoto, con la stessa Eva Henger ha avuto una miriade di problemi (la vicenda fu trattata a più non posso nei salotti di Barbara d’Urso, diventando per un certo periodo uno dei piatti forti di Domenica Live).

“Non è stato facile – ha spiegato Mercedesz -. Io fin dall’inizio le ho chiesto delle scuse che però lei ha dato solo sarcasticamente… Lei è un muro, io pure, ma lei è il muro originale, da qualcuno ho preso”. Oggi il rapporto madre e figlia è stato completamente recuperato. Grazie anche al tragico incidente di cui fu vittima Eva mesi fa. “In un modo o nell’altro questa cosa ci ha portate a riappacificarci e adesso il nostro rapporto non è mai stato così forte…Mi dispiace soltanto che ci siano voluti questi due anni brutti…”, ha sottolineato la ragazza, le cui parole sono state accolte da un largo sorriso da parte di mamma.