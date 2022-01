Gassmann, pesante stoccata ai Soliti Ignoti? L’assurda richiesta dei fan

Alessandro Gassmann, celebre attore figlio del “mattatore” Vittorio, è da sempre impegnato in cause sociali e ambientali. Il 56enne, nella serata del 6 gennaio 2021, ha usato Twitter per fare una pesante critica ad un programma, anche se senza nominarlo direttamente. Si tratta probabilmente de “I Soliti Ignoti” condotto da Amadeus, in onda nel momento in cui il tweet è stato pubblicato. Ecco cosa ha detto l’attore e perché il web è andato in visibilio e sembra essere d’accordo con lui.

Alessandro Gassmann ha affidato a Twitter una sua considerazione sul mondo della televisione destinata a far parlare di sé e far nascere una polemica. Il 56enne ha voluto portare l’attenzione sul modo in cui vengono trattate le ospiti femminili delle trasmissioni televisive in Italia. Il cinguettio recita:

“…ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza”.

A quanto pare l’attore protagonista de “I Bastardi di Pizzofalcone” ritiene anacronistico il modo con cui, ancora, le telecamere televisive indugiano sulle donne in modo diverso dagli uomini, quasi come fossero oggetti. Viene quindi spontaneo chiedersi: a quale programma fa riferimento?

La risposta sembra ovvia: con molta probabilità si tratta de “I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia” in prima serata su Rai1, in onda nel momento in cui il tweet è stato pubblicato. Lo speciale del gioco, con Amadeus al timone, ha visto la presenza di numerosi Vip tra cui Mara Venier, Lino Banfi, Beppe Fiorello, Matilde Gioli e Francesca Chillemi. Sono queste ultime due, probabilmente, le “ragazze carine” di cui parla Gassmann.

Alessandro Gassmann critica I Soliti Ignoti, i fan approvano

A quanto pare il 56enne non è l’unico a pensarla così, anzi. Gassmann, a pochi istanti dalla pubblicazione della frase, è stato praticamente eletto paladino dei diritti delle donne, mandando gli utenti di Twitter in visibilio. Il tweet è stato ricondiviso da moltissime persone, e molti fan hanno risposto, ironicamente, chiedendo all’attore di candidarsi per essere eletto Presidente della Repubblica, dimostrando così profonda approvazione per le sue parole.

ma tu sei sicuro di essere troppo impegnato per fare il presidente della repubblica? — ????milkovich; ????SAW NWH???? (@jjbowerslaugh) January 6, 2022

Resta da vedere se Amadeus in persona risponderà alla provocazione o se alla voce di Gassmann si uniranno altri personaggi dello spettacolo.

Gassmann, reduce dal grande successo de “I Bastardi di Pizzofalcone” e de “Un Professore”, al momento sta promuovendo il suo nuovo film “Il Silenzio Grande”, distribuito da Amazon Prime Video.