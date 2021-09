I Bastardi di Pizzofalcone 3: numero puntate, nuovi attori, location, repliche

By

Rai Uno è pronto a lanciare I Bastardi di Pizzofalcone 3. La terza stagione della fiction televisiva di successo sta per arrivare nelle case degli italiani e a renderlo ufficiale è stato Alessandro Gassman, attraverso i social network. Stasera, lunedì 20 settembre 2021, va in onda la prima puntata e non mancheranno di certo i colpi di scena. Ma cosa deve aspettarsi il pubblico Rai dalla nuova stagione?

La trama prenderà inizio da dove si era conclusa l’ultima puntata della seconda stagione, ovvero dall’esplosione avvenuta di fronte alla locanda di Letizia. Sono diversi i misteri che vedranno coinvolti i protagonisti della fiction. Da quante puntate è caratterizzato I Bastardi di Pizzofalcone 3?

Come deciso per le stagioni precedenti, anche questa sarà composta da sei appuntamenti, che avranno una durata di circa cento minuti. L’ultima puntata di questo terzo capitolo dovrebbe, dunque, andare in onda nella prima serata del prossimo 25 ottobre.

Cast, new entry e location

Per quanto riguarda il cast, c’è una novità. Maria Vera Ratti è la new entry in questa terza stagione e vestirà i panni del commissario Elsa Martini. Su questo personaggio ci sarà un mistero da risolvere. Le anticipazioni rivelano che ci sono delle ombre sul suo passato, visto che è stata appena prosciolta dall’accusa di omicidio volontario ai danni di un pedofilo.

Ovviamente non mancherà il volto principale, Alessandro Gassman, nelle vesti dell’ispettore Giuseppe Lojacono. Saranno ancora presenti Carolina Crescentini (la Pm Laura Piras), Massimiliano Gallo (vicequestore del Commissariato Luigi Palma), Tosca D’Aquino (Ottavia Calabrese), Gianfelice Imparato (Giorgio Pisanelli), Marco Aragona (Antonio Folletto), Simona Tabasco (Alessandra ‘Alex’ Di Nardo), Gennaro Silvestro (l’assistente capo Francesco Romano), Matteo Martari (Diego Buffardi). Luigi Petrucci (Rosario Ardito), Riccardo Zinna (Di Vincenzo), Imma Piro (Dora), Alessia Lamoglia (Marinella) e Giovanni Esposito (Frate Leonardo).

La location de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è Napoli. In particolare, le scene sono state girate nei seguenti luoghi: Palazzo Carafa di Santa Severina, Centro Direzionale, Largo Sellaria, Villa Gallotti a Posillipo e Certosa di San Marino.

Dove vedere le repliche de I Bastardi di Pizzofalcone 3

Sarà possibile anche quest’anno recuperare le puntate attraverso le repliche che la Rai metterà a disposizione dei telespettatori. Chi non potrà seguire gli episodi o vorrà semplicemente rivederli, avrà modo di farlo. Come? Poco dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile su RaiPlay – sito ufficiale della Rai e app per smart tv, smartphone e tablet.