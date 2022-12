Percorso in salita per il divo torinese alle prese con un altro grave infortunio alla vigilia delle finali di Ballando con le Stelle

Gabriel Garko ha avuto un altro pesante infortunio dopo quello riportato al braccio. Resta ora da capire se riuscirà a portare a termine il suo accidentato percorso a Ballando con le Stelle. Una vera e propria beffa per il divo torinese, considerando che il talent show del sabato sera di Rai Uno si avvia alle ultime battute (sabato 17 e venerdì 23 dicembre andrà in scena la finale divisa in due blocchi). L’infortunio capitatogli nelle scorse ore riguarda il polpaccio e non è una cosa da poco. A riferirlo è stata Milly Carlucci, intervenuta nel corso de La Vita in Diretta. La conduttrice aveva già svelato due giorni fa che l’attore aveva subito un nuovo stop, ora aggiunge i dettagli dell’infortunio di cui è rimasto vittima. Dettagli che non fanno ben sperare. Garko dovrebbe comunque gareggiare, ma è quasi un fatto certo che lo farà con un’ampia limitazione.

“L’altro ieri – ha raccontato Milly Carlucci – è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori. Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio. Devo dire che è piuttosto grosso l’infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare”.

Garko è dato tra i favoritissimi per la vittoria finale di Ballando con le Stelle. Laddove riuscisse a sbarcare in pista e a danzare in qualche modo avrebbe serissime possibilità di trionfare. Anche in virtù della tenacia dimostrata, oltre alla competenza. Il divo de ‘L’onore e il Rispetto’, prima di incappare negli infortuni, ha brillato ed ha raccolto un consenso unanime, sia tra i giurati sia tra il pubblico. Se invece il dolore al polpaccio dovesse metterlo definitivamente ko, sarebbe uno scherzo del destino amarissimo da digerire vista la fatica che ha fatto per arrivare fino alla fine del percorso nel programma.

Milly Carlucci, il giorno prima di rendere noti i dettagli dell’infortunio dell’attore, così si era pronunciata sullo stato d’animo di Gabriel:

“Qual è lo stato d’animo di Gabriel? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel. Cosa devono fare quelli già qualificati? Faranno una gara per accumulare punteggio. Quindi è quello che succederà anche con Gabriel e che farà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista”.

Le coppie finaliste e la profezia sarcastica di Selvaggia Lucarelli

A La Vita in Diretta, la Carlucci ha anche descritto il quadro prima delle due finali. “Ci sono sei coppie scatenate, già qualificate, alla ricerca di punteggio – ha spiegato –. Così, nella finalissima del 23 dicembre, avranno già una classifica, con il primo, il secondo, il terzo posto e così via. A loro si aggiungerà il vincitore del torneo del ripescaggio. Ci sono gli altri, quelli dei tavolini, che sono qui agguerritissimi per tornare in gara”.

A proposito di ripescaggio: nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli, rispondendo a degli utenti su Instagram, ha fatto una profezia, densa di sarcasmo, dicendosi sicura che ad essere ripescata sarà Luisella Costamagna. La giurata è inoltre tornata sull’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli (pure lui in lizza per il ripescaggio), ribadendo che, secondo lei, è stato penalizzato in pista per il fatto di essere il suo compagno di vita.