Garko e De Martino a Ballando con le Stelle: i colpacci di Milly

Nella serata di sabato 2 dicembre va in onda la settima puntata di Ballando con le Stelle. Il talent show di Milly Carlucci, oltre a veder sfidarsi le otto coppie rimaste in gara, accoglierà sulla pista diversi ballerini per una notte. Ben sei, infatti, saranno gli ospiti della serata: Anna Foglietta e Lillo (protagonisti del film Elf me), ma anche Giulia Luzi, Antonio Orefice, Maria Esposito e Mattia Zenzola (del cast di Mare Fuori Musical).

Ballando con le stelle: gli ospiti dell’ottava puntata (rumor)

Sembra, però, che Milly Carlucci abbia grandi progetti anche per l’ottava puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 9 dicembre, in prima serata su Rai 1. Stando a quanto riportato da Dagospia, per l’occasione potrebbe esserci il ritorno in pista di Gabriel Garko (concorrente della scorsa edizione) e l’arrivo di Stefano De Martino. Da capire se questa indiscrezione troverà conferma nei prossimi giorni, in tal caso si tratterebbe di una coppia di ospiti di alto livello per il programma di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: cos’era successo nella sesta puntata

La sesta puntata di Ballando con le Stelle aveva visto Carlotta Mantovan mostrare il suo disappunto nei confronti della giuria. Già nella clip precedente all’esibizione, la vedova di Fabrizio Frizzi aveva polemizzato su alcuni giudizi espressi dai giudici dello show. A ballo concluso, la giuria aveva avuto modo di dire la sua, tornando su quanto detto da Mantovan nella clip. Fabio Canino aveva spiegato che non sarebbe stato giusto riservare a Carlotta un trattamento diverso da quello degli altri concorrenti, mentre Carolyn Smith aveva precisato come il suo fosse stato un giudizio tecnico. Nel complesso, quella di Mantovan era apparsa come una polemica fuori focus.

La scorsa puntata aveva visto anche un nuovo confronto tra Teo Mammucari e la giuria, con il concorrente che aveva scelto di essere più pacato rispetto alle scorse settimane. Dopo un breve siparietto con Guillermo Mariotto, Mammucari aveva avuto un nuovo dialogo con Selvaggia Lucarelli, che si era addirittura concluso con un abbraccio tra i due. A fine puntata, inoltre, c’era stato lo spareggio tra le coppie Giovanni Terzi-Giada Lini e Paola Perego-Angelo Madonia. Ad uscirne vincitori erano stati Giovanni Terzi e Giada Lini, con la Perego che si è dovuta momentaneamente sedere ai tavolini, in attesa del ripescaggio.