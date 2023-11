Carlotta Mantovan contro giuria di Ballando: chi ha ragione e perché

Carlotta Mantovan mostra gli artigli a Ballando con le Stelle. Forse, però, avrebbe dovuto scegliere un’altra occasione visto che il suo disappunto nei confronti della giuria nel corso della sesta puntata è apparso troppo poco imparziale. Ma si proceda con ordine: prima di scendere in pista con il maestro Moreno è stata mostrata una clip in cui la vedova di Fabrizio Frizzi la si è vista polemica con gli autori del programma.

“Io sono delicata, fragile, ho vissuto grandi dolori. Devo essere trattata come un fiore, non mi possono essere dette parole come ad altre persone più strutturate di me. I giudici mi hanno detto che sono sterile, fredda, gelida e falsa, una cosa scioccante. Sono stati aggettivi non accostati al ballo, ma alla mia persona. Questa cosa mi ha ferito. Io sono sensibile, io non do giudizi così perentori. Le persone come me che hanno sofferto hanno bisogno di leggerezza”. Così Carlotta, in lacrime, parlando agli autori che le hanno ricordato che anche con gli altri concorrenti la giuria non è proprio tenera e che a lei non spetta un trattamento di favore. La Mantovan è comunque rimasta ferma sulla sua posizione: “Non è vero che hanno massacrato tutti”.

Dunque è scesa in pista e, dopo essersi esibita con Moreno, si è presentata innanzi alla giuria la quale l’ha ‘rimessa in riga’. Il primo a parlare è stato Fabio Canino: “Dico che è ingiusto se ti dovessimo trattare diversamente dagli altri, non devi pensare questo. Parlo a nome di tutti”. Dopodiché ha preso parola Carolyn Smith che non è stata per nulla morbida, non avendo tutti i torti:

“Mi dispiace per le parole che ho sentito, in 59 anni mai ho espresso un giudizio a livello personale. Quando ti ho detto “sterile” era per dire che eri stata perfetta ma a volte ci vuole un po’ più di emozione. Quando ti ho detto “finta” era per dire che il tuo braccio rivolto al pubblico non era un gesto sincero. Ma era un giudizio tecnico. So cosa vuol dire stare in un’aula e lavorare molto. Stai facendo una gara di ballo, ovvio ci siano giudizi. Moreno poteva anche spiegarti questa cosa.”.

La Mantovan ha replicato: “Grazie per la spiegazione, mi ha fatto piacere. Io e Moreno non siamo svegli per rispondere davanti alla giuria con un guizzo. Le critiche le abbiamo prese e ragionate. Per noi “sterile” è stato scioccante. Vorremmo giudizi più articolati”.

Sulla questione si è espresso anche Moreno: “Qui ci sono persone che non sono ballerini professionisti. Io posso spiegare le cose da ballerino, ma loro sono persone del pubblico non percepiscono il significato che intendi tu Carolyn”. La Smith ha detto che il suo telefono è sempre acceso e che per spiegazioni e chiarimenti avrebbero potuto contattarla. “Non la disturberò, ci mancherebbe”, la chiosa della Mantovan.

Largo poi al commento di Selvaggia Lucarelli: “Carlotta, ti sei definita fragile ma hai sfidato Carolyn, altro che fragile. Comunque il più bel regalo che possiamo farti è di non compatirti. Non sei il prolungamento di nulla, se ti trattassimo da fragile rimarresti ancorata al passato. Noi invece vogliamo parlare del presente”.

Alla fine Carlotta ha raccolto 34 punti a cui se ne sono aggiunti altri 7 per l’esibizione improvvisata a inizio puntata. Totale un buon 41.

Carlotta Mantovan fuori focus

La polemica della dolce Mantovan è sembrata fuori focus. Una concorrente non può pensare di essere trattata diversamente dagli altri personaggi in gara. E dovrebbe anche capire che nessuno, a livello personale, le ha dato della “falsa” e della “sterile”. Era chiaro che fossero giudizi relativi al ballo. Nonostante tale piccolo scivolone, la vedova di Frizzi sta facendo un grande percorso a Ballando con le Stelle. Avanti tutta!