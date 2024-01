“Garibaldi il più passionale del GF”: reazione epica della Luxuria

Sin dal suo ingresso al Grande Fratello ben quattro mesi fa, Giuseppe Garibaldi è fatto conoscere non solo per il carattere fumantino, bensì anche per le sue relazioni con le donne della Casa. Oltre al notorio flirt con Beatrice Luzzi, si è parlato molto della sua vicinanza ad altre inquiline come Anita Olivieri e Perla Vatiero. A tal proposito, nelle ultime ore, diverse concorrenti hanno riservato complimenti al bidello. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi, 18 gennaio, è stata mostrata una clip in cui Garibaldi veniva eletto quasi in modo unanime il più passionale tra gli uomini della Casa.

Prima, Monia La Ferrera ha confessato durante un confessionale di trovare Giuseppe un uomo molto passionale. Al che, si è subito accodata Greta Rossetti, che ha risposto: “Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco…. Ci sa fare”. Della stessa opinione anche Grecia Colmenares, che ha affermato che il bidello è il tipo di uomo che “ti fa sentire donna“. Alle tre, si è poi aggiunta Fiordaliso, che crede che Garibaldi sia un uomo di altri tempi che “ama la donna dalla mattina alla sera”. Infine, si è visto come Monia ha espresso la sua opinione proprio davanti al giovane calabrese, definendolo l’uomo alfa della Casa e dicendosi convinta che, una volta uscito, sarà pieno di nuove corteggiatrici.

Vladimir Luxuria lapidaria con Garibaldi: cos’ha detto

Una volta finito il video, Myrta Merlino ha ovviamente voluto sapere il parere dei suoi opinionisti. Sebbene la stessa conduttrice creda che Garibaldi abbia un’innata simpatia conquistatrice, un’ospite in studio ha espresso un pensiero totalmente diverso. Stiamo parlando di Vladimir Luxuria che, al contrario, non riconosce alcun fascino nel gieffino. “Io vorrei dire alle tre coinquiline che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donna, hanno sbagliato tutto”, ha detto l’opinionista.

Insomma, una reazione epica, che ha messo d’accordo molti dei detrattori del bidello sui social. D’altro canto, però, è subito arrivata la difesa di un altro dei personaggi presenti in puntata. Lo scrittore Luca Bianchini ha infatti preso le parti di Garibaldi, lodandolo per la sua ironia, che crede sia un fattore fondamentale per conquistare le donne. Questa qualità, nonostante la competizione di numerosi uomini, ha reso Garibaldi il più notevole nel catturare l’attenzione delle sue coinquiline in Casa.