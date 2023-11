Beatrice e Garibaldi, notte di fuoco al GF: “Beccati senza abiti”

Nottata di fuoco al Grande Fratello. Negli ultimi giorni, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono pian piano riavvicinati e, proprio ieri sera, 8 novembre, è riscoppiata la passione. Com’è noto, dopo un breve flirt, alcune incomprensioni e delle forti accuse dell’uomo verso l’attrice, li avevano portati ad allontanarsi. Addirittura, la Luzzi aveva dichiarato con grande convinzione di aver chiuso definitivamente le porte al bidello. Tuttavia, già nel corso dell’ultima puntata, Beatrice, interrogata da Alfonso Signorini, si era detta aperta alla possibilità di un chiarimento.

Ebbene, questa riappacificazione è avvenuta prima del previsto e in maniera del tutto inaspettata. Nel corso della serata, i due gieffini si sono prima ritrovati a ballare un lento, per poi finire ad appartarsi in un angolo della Casa. Nascosti sotto le coperte, tra i due è scattato un lungo e appassionante bacio, che ha lasciato i fan dell’attrice di stucco. A quanto pare, però, l’atmosfera del momento si è spezzata molto presto, perché Giuseppe ha avuto un sanguinamento improvviso dal naso.

Difatti, mentre i due erano intenti a scambiarsi effusioni, il bidello è dovuto scappare in confessionale. “Adesso sta in confessionale tutto macchiato, diranno le peggio cose, che l’ho picchiato”, ha detto Beatrice confidandosi successivamente con Paolo Masella e Letizia Petris. “Sanguina da due mesi ormai. Quando si surriscalda il corpo, succede. Era un po’ surriscaldato”, ha poi aggiunto l’attrice. “Gli hai fatto venire i bollori”, ha scherzato Masella. Ma, non è finita qui. Difatti, la stessa Letizia ha raccontato di aver beccato la coppia, svelando un dettaglio inedito.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: scoppia la passione

Riunita in camera da letto con i suoi compagni, Letizia Petris ha raccontato di aver beccato Beatrice e Giuseppe nudi in quello che sarebbe il posto segreto di Massimiliano Varrese. Parlando sottovoce per cercare di non farsi notare dalle telecamere, la fotografa e Anita hanno spifferato agli altri inquilini il fattaccio, lasciandoli senza parole. “Erano nudi sotto la coperta in piscina? Nel mio posto segreto?”, ha subito replicato Massimiliano. Al che, Vittorio ha ribadito che si trovavano proprio dietro il banco da cocktail. Da lì, Letizia ha cercato subito di cambiare argomento, per il timore che la cosa possa uscire in puntata.

Non resta che attender per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di parlare della passione ritrovata tra Beatrice e Garibaldi. Nel frattempo, le fan dell’attrice sembrano essere molto deluse da quest’atteggiamento della loro beniamina e vorrebbero maggiori spiegazioni su questo inaspettato riavvicinamento.