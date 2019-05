Game of Thrones libri: George RR Martin smentisce le ultime indiscrezioni

I libri di Game of Thrones: George RR Martin non ha ancora finito di scrivere la saga fantasy

Brutte notizie per i lettori di Game of Thrones. Contrariamente a quanto trapelato negli ultimi giorni, George RR Martin non ha ancora terminato gli ultimi due libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, dai quali è stata tratta la serie tv Il trono di spade. La saga letteraria che ha conquistato milioni di fan nel mondo è ferma al quinto libro uscito nel 2011. Da qualche mese Martin ha iniziato la stesura del sesto libro, che non è ancora stata terminata come confermato dal diretto interessato nel suo blog. George ha smentito le recenti dichiarazioni di Ian McElhinney, interprete di Barristan Selmy nel telefilm, che aveva spifferato un’imminente pubblicazione degli ultimi due libri.

Le dichiarazioni di George RR Martin sugli ultimi due libri

“The Winds of Winter e A Dream of Spring non sono terminati. Dream non è stato neppure iniziato, non inizierò a scrivere il settimo volume finché non avrò finito il sesto. Mi sembrerebbe assurdo iniziarlo. Mi infastidisce che la gente creda a queste storie, anche per un attimo. Non ha senso. Perché dovrei starmene per anni fermo con i libri pronti? Le case editrici che mi pubblicano in tutto il mondo permetterebbero una cosa simile? Fanno milioni di dollari ogni volta che un nuovo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco viene pubblicato. Ritardare la pubblicazione non avrebbe senso”, ha scritto George RR Martin sul suo blog personale. Nei giorni scorsi si era parlato pure di un ritardo della pubblicazione voluta dalla HBO, che detiene i diritti televisivi di Game of Thrones, ma l’autore ha smentito questo pettegolezzo.

George RR Martin sta ancora scrivendo il sesto libro

“Perché HBO vorrebbe che io non pubblicassi i miei libri? I romanzi aiutano a creare interesse nei confronti dello show e viceversa. Perciò mi dispiace, ma i libri non sono pronti. HBO non mi ha chiesto di ritardarne la pubblicazione né lo hanno fatto gli autori della serie tv. Vi assicuro che non c’è alcun accordo, tutti sarebbero stati più che felici se avessi pubblicato The Winds of Winter quattro o cinque anni fa… e nessuno sarebbe stato più felice di me”, ha aggiunto George RR Martin.

I libri di Game of Thrones avranno un finale diverso dalla serie

I romanzi de Il Trono di Spade avranno un finale diverso rispetto all’omonima serie tv. Del resto il telefilm ha introdotto alcuni importanti cambiamenti rispetto ai libri, come ad esempio la storia tra Sansa Stark e Ramsey Bolton. In un’intervista rilasciata qualche mese fa Rolling Stones George RR Martin ha confidato: “I punti principali della fine saranno cose che ho detto loro cinque o sei anni fa. Ma potrebbero anche esserci dei cambiamenti. E ci sarà molto da aggiungere. Posso solo dire che quando i miei prossimi due libri usciranno dovrete leggerli e scoprirlo”.