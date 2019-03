Game of Thrones: Kit Harington in terapia dopo la morte di Jon Snow

Game of Thrones, Kit Harington si racconta: il periodo difficile e le ansie dopo la morte di Jon Snow

Kit Harington è uno degli attori più amati dal pubblico di Game of Thrones. Nella serie, come molti sapranno, interpreta Jon Snow, uno dei protagonisti principali della saga. Riuscire a gestire il successo raggiunto con il Trono di Spade, tuttavia, non è stato semplice per Kit. L’attore, in una recente intervista, ha dichiarato di aver passato un periodo molto difficile mentre stava girando la sesta stagione, e di essere andato in terapia per riuscire a superare le sue ansie e le sue paure. “Ho passato un periodo molto buio quando lo show sembrava essere totalmente incentrato su Jon Snow, ovvero quando è morto e risorto. Non amavo che il focus dell’intera storia fosse su Jon… Quando diventi il ​​cliffhanger di una serie televisiva tanto potente l’attenzione su di te è terrificante”, ha confessato Harington.

Kit Harington in terapia dopo la morte di Jon Snow: “Mi sentivo in difficoltà”

Essere al centro dell’attenzione, sia sul set di Game of Thrones che fuori, ha compromesso molto il quieto vivere di Kit Harington. L’attore, inoltre, non è riuscito ad esternare subito le sue paure ed ansie, peggiorando in questo modo il suo benessere fisico e mentale. “Mi sentivo in difficoltà e non ne parlavo con nessuno”, ha infatti raccontato. “Dovevo sentirmi molto grato per quello che avevo ma in realtà ero incredibilmente preoccupato”, ha poi aggiunto. Di forte aiuto per lui è stata la terapia. Una volta intrapreso questo percorso Kit è riuscito a capire come gestire la sua fama, tanto che adesso di Jon Snow e di Game of Thrones l’attore riesce a parlarne senza alcun problema.

Game of Thrones: resa nota la data di uscita del primo episodio dell’ultima stagione

L’attesa sta per finire: la data di uscita del primo episodio di Game of Thrones è stata resa nota. La serie TV ispirata ai libri di George R. R. Martin tornerà sugli schermi il 14 aprile 2019. Questa sarà l’ultima stagione e, dalle immagini del trailer, pare sarà ricca di sorprese e colpi di scena.