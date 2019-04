Game of Thrones, parla Jerome Flynn: cosa ci aspetta nei prossimi episodi

Game of Thrones, Jerome Flynn al Comicon 2019 di Napoli: il commento di Sir Bronn manda in delirio i fan

Oggi al Comicon 2019 di Napoli i fan di Game of Thrones sono accorsi in massa. All’evento c’era Jerome Flynn, ovvero Sir Bronn della Acque Nere de Il Trono di Spade. Bronn è sempre stato un personaggio molto amato dal pubblico della saga. Nei primi due episodi dell’ottava stagione di Got di lui abbiamo sentito parlare poco. Lo abbiamo visto nella 8×01, quando è stato incaricato da Cercei di uccidere i fratelli Lannister. Bronn è stato per molto tempo il braccio destro di Jaime Lannister ma, ad onor del vero (seppur molto simpatico) è sempre stato anche molto avido. Ricordiamo che, prima di diventare Sir delle Acque Nere, Bronn nasce come mercenario. La vera domanda, dunque, a questo punto è: fino a dove lo spingerà la sua sete di potere? Volterà le spalle a Jaime? A Jerome Flynn è stato chiesto oggi di anticipare qualcosa sui prossimi episodi di Game of Thrones e le sue parole, per un attimo, hanno mandato in delirio la sala.

Game of Thrones anticipazioni, Jerome Flynn svela: “I prossimi episodi saranno epici”

L’episodio 8×03 di Game of Thrones è probabilmente uno dei più attesi di sempre. Nella prossima puntata di Got vedremo l’esercito reclutato a Grande Inverno scontrarsi con il Re della Notte. La grande battaglia, che molti si aspettavano di vedere alla fine, sarà invece il punto focale del terzo episodio della serie. Di fatto, viste le premesse, tutto potrebbe succedere. A Jerome Flynn, proprio perché grande è la curiosità dei fan, oggi al Comicon è stato chiesto di dare qualche anticipazione in merito ai prossimi episodi de Il Trono di Spade. “Quello che posso dire è che i prossimi episodi saranno epici, a partire da quello in onda domani (la puntata 8×03 del 28 aprile, ndr)”, ha allora dichiarato l’attore alla folla esaltata.

Game of Thrones 8×03: anticipazioni puntata

Sulla prossima puntata di Game of Thrones, l’episodio 8×03 che andrà in onda domenica 28 aprile, abbiamo provato a fare il punto della situazione qui. Lo scontro tra l’esercito dei non morti e i soldati capitanati da Jon Snow e Daenerys potrebbe costringerci a dire addio a qualche personaggio forte della serie.