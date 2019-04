Game of Thrones, il secondo episodio dell’ottava stagione finisce online prima del tempo: un errore tecnico fa infuriare i fan

L’episodio 8×02 di Game Of Thrones è fino online prima del tempo. I pomeriggio, secondo quanto riportato dal Blog Winter is Coming, gli abbonati di Amazon Prime Germany si sono collegati sulla piattaforma per prendere visione della primo episodio dell’ottava stagione e si sono ritrovati davanti il secondo, restando non poco stupiti della cosa. Chi non si è accorto dell’errore, inoltre, ha guardato senza volerlo una puntata che tutto anticipava su quanto è successo la scorsa settimana. Quando hanno cercato di recuperare l’episodio 8×01, dunque, non hanno avuto più quell’entusiasmo che speravano di provare (semplicemente perché molto avevano dedotto guardando la 8×02), e la cosa li ha fatti infuriare non poco.

Game Of Thrones, caricato online per errore: la rivolta dei fan sui social

Da ieri pomeriggio tantissimi sono stati i fan di Game Of Thrones che si sono rivoltati sui social per manifestare la loro rabbia. Oltre a quelli che hanno guardato il secondo episodio per errore, difatti, ci sono stati quelli che, dopo averlo visto, sono accorsi sul web raccontando tutto. La puntata 8×02 non era ancora andata in onda in America e molti appassionati della Serie HBO, anche i più attenti, hanno dovuto quindi fare i conti con degli spoiler non desiderati (che, come gli amanti della saga sapranno, sono una delle cose che più mandano in bestia i serial addicted).

Game of Thrones 8: quando e dove vedere la serie in Italia

Per poter guardare l’ottava stagione di Game of Thrones in Italia è necessario essere degli abbonati Sky. La serie TV verrà mandata in onda infatti dalla rete sia in contemporanea con l’America che nei giorni seguenti (in prima serata il lunedì sera in lingua originale e doppiata e in replica nella settimana che segue). Basta dare un’occhiata alla programmazione Sky per rimanere aggiornati su canali e orari di messa in onda.