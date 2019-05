Game of Thrones: cosa ha sussurrato Daenerys a Ser Jorah? Parla l’attore

Game of Thrones 8, la morte di Ser Jorah e le parole sussurrate da Daenerys: quale verità nascondono?

Durante l’episodio 8×04 di Game of Thrones abbiamo assistito ai funerali dei soldati morti durante la battaglia di Winterfell. Tra questi c’era anche Ser Jorah Mormont, consigliere fedelissimo di Daenarys che ha sacrificato la sua vita per salvare la Regina dei Draghi. La scena in cui Daenarys ha dovuto dire addio a Jorah è stata molto toccante ma, a dire la verità, un momento in particolare ha colpito i fan di Got di tutto il mondo. Daenerys si è appoggiata alla fronte di Jorah e, dopo averlo baciao, gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Ma cosa gli ha detto? Spesso le cose non mostrate in Game of Thrones nascondono un significato particolare, tale da stravolgere l’intera storia. Sarà questo il caso? Mentre il pubblico de Il Trono di Spade ha continuato a interrogarsi sulle parole dette da Daenerys a Jorah, Iain Glein, l’attore che interpreta Mormont nella serie, in un’intervista rilasciata a Enterateiment Weekly ha finalmente risolto il mistero.

Cosa ha sussurrato Daenerys a Ser Jorah nella scena iniziale dell’episodio 8×04 di Game of Thrones? Iain Glein spiega tutto

Iain Glein nell’intervista rilasciata a Enterateiment Weekly ha dichiarato che difficilmente al pubblico verrà rivelato il contenuto della frase di addio sussurrata da Daenerys a Jorah. Secondo Glein, nelle indicazioni di scena, non c’era una vera e propria battuta, ma c’era scritto: “Daenerys gli sussurra qualcosa che non sentirà mai e che non sapremo mai”. L’attore non ha però rivelato ciò che Emilia Clarke gli ha effettivamente detto durante le riprese ma si è semplicemente limitato a descrivere il tutto affermando: “È qualcosa di completamente sincero e perfettamente adatto al momento, qualcosa che non dimenticherò mai. È un ricordo che custodirò caro per sempre, perché è qualcosa che nessuno saprà mai eccetto noi due”.

Game of Thrones 8: cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione?

Dalle parole di Iain Glein, dunque, possiamo dedurre che nessun colpo di scena finale sarà direttamente o indirettamente collegato all’addio di Daenerys a Jorah. Non sappiamo cosa l’ottava stagione di Game of Thrones abbia in serbo per noi telespettatori. Di fatto, mancando ancora due episodi al grande finale, tutto potrebbe succedere. Nel frattempo, se vi va, potete sempre dare un occhiata alle teorie più interessanti elaborate fino ad ora dai fan, alcune di queste sembrano avere veramente senso.