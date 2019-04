Spoiler e anticipazioni prossimo episodio Game of Thrones 8×04: chi uccide Cersei?

Dopo la vittoria contro il Night King e gli Estranei la battaglia di Game of Thrones si sposta al sud. Daenerys, con l’aiuto di Jon Snow e tutto il Nord, è pronta ad attaccare Cersei per conquistare finalmente l’agognato Trono di Spade. Nell’ultimo episodio le parole di Melinsadre si sono rivelate una vera e propria profezia per Arya Stark. Una profezia che potrebbe continuare nel quarto episodio, con la morte di Cersei. Una morte desiderata da molti e che potrebbe avvenire ancora una volta per mano di Arya. “Chiuderai per sempre occhi marroni, occhi blu e occhi verdi”, ha detto Melisandre ad Arya. Occhi verdi proprio come quelli di Cersei, da sempre nella lista di Arya, che da sette stagioni sogna di vendicare la famiglia Stark. Dunque, Cersei sarà uccisa da Arya, già eroina del settimo episodio della serie HBO?

Video promo del quarto episodio di Game of Thrones 8

Nel promo del quarto episodio di Game of Thrones 8 si vede Daenerys, orfana dell’amato Jorah, pronta a riprendersi il Trono di Spade. “Abbiamo vinto la Grande Guerra ora dobbiamo vincere l’ultima Guerra”, dice la madre dei draghi, che marcia verso Approdo del Re accanto al nipote-amante Jon Snow. Intanto a Grande Inverno si ricordano le vittime della battaglia contro gli Estranei, tra cui gli amati Lady Lyanna Mormont, Jorah Mormont, Theon. Nel frattempo Cersei è più che mai convinta del suo potere, forte anche dell’appoggio e sostegno di Euron Greyjoy.