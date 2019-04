Anticipazioni e spoiler secondo episodio Game of Thrones 8

Game of Thrones è ufficialmente tornato! A due anni dall’ultima stagione, la serie tv tratta dai romanzi di successo di George RR Martin è di nuovo in onda. La prima puntata, trasmessa domenica 14 aprile, è iniziata col botto: Daenerys e Jon Snow sono arrivati a Grande Inverno per prepararsi alla battaglia contro gli Estranei. Sansa non è del tutto favorevole all’arrivo della Madre dei Draghi: un atteggiamento che condivide con Arya che, dal canto suo, rivede dopo tanti anni il Mastino e Gendry. A Winterfell c’è pure Sam che, dopo aver scoperto della morte del padre e del fratello per mano di Daenerys, rivela a Jon le sue vere origini. Nel frattempo Yara viene liberata mentre si stringe l’alleanza tra Cersei e Euron Greyjoy. Intanto al Nord appare Jaime, che si trova faccia a faccia – dopo tanti anni – con Bran: cosa accadrà nel prossimo episodio?

Acceso confronto tra Daenerys e Sansa a Grande Inverno

Nel secondo episodio di Game of Thrones 8 – in onda negli Stati Uniti domenica 21 aprile e in Italia su Sky lunedì 22 aprile – Daenerys e Sansa hanno un acceso confronto. L’argomento di discussione? Cersei Lannister, che è riuscita a manipolare entrambe. Jaime, invece, deve affrontare il giudizio di Daenerys, che non dimentica la morte del padre avvenuta proprio per mano dello Sterminatore dei re. Nel frattempo Gendry si dà da fare per costruire più armi possibili in acciaio di Valyria, l’unico materiale in grado di distruggere gli Estranei. Che sono pronti ad invadere Grande Inverno: Tormund corre da Jon Snow avvertendolo del pericolo incombente.

Arya, Tyrion e Jon Snow si preparano alla guerra

Nel video promo del secondo episodio di Game of Thrones (che potete vedere più in basso) si vedono anche Arya e Jorah pronti a combattere. Verme Grigio e Missandei si lasciano andare alla passione al contrario di Tyrion, che sembra più preoccupato che mai per l’intera situazione.