Game of Thrones 8, torna Khal Drogo? Parla l’attore Jason Momoa

Ultima stagione di Game of Thrones: le parole di Jason Momoa, l’attore di Khal Drogo

Cresce l’attesa per l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. E i rumors e le indiscrezioni non si contano più. Una tra le tante? Il probabile ritorno di Khal Drogo, il capo dei Dothraki nonché marito di Daenerys. L’uomo è morto nella prima stagione ed è riapparso nella seconda in alcune visioni della Madre dei Draghi. La presenza dell’attore Jason Momoa sul set della serie e una profezia tratta dai libri di George R. R. Martin (“Tutti i personaggi che sono stati bruciati a morte / dopo la morte a causa del fuoco saranno reincarnati da R’hllor”) avrebbe spinto più di qualcuno a pensare ad un ipotetico ritorno. A chiarire la questione ci ha ora pensato direttamente Jason, in un’intervista concessa a Digital Spy. Momoa ha smentito qualsiasi tipo di speculazione e invitato i fan ad andare avanti. “Khal Drogo non tornerà. Sono passati nove anni… è tempo di lasciarlo andare“, ha sentenziato il 39enne, che presto sbarcherà al cinema con il ruolo di Aquaman.

Game of Thrones 8: le novità su Khal Drogo e Ned Stark

Dunque, nessun ritorno di Khal Drogo. Così come non ci sarà neppure Ned Stark, morto nel finale della prima stagione. L’attore Sean Bean appare nel teaser del promo della nuova stagione, ma si tratta solo di un omaggio. A sottolinearlo le parole dell’interprete: “L’uccisione di Ned è stato un evento memorabile, una cosa che è stata anche un po’ uno shock. Sono comunque davvero orgoglioso di tutto quello che ho fatto in Game of Thrones. È davvero fantastico essere parte di un fenomeno simile, riuscire a costruire un personaggio che rimarrà lì per sempre”.

Tutte le anticipazioni di Game of Thrones 8

Game of Thrones 8 si concentrerà su altro, ovvero sulla battaglia finale con gli Estranei. “L’ultima stagione di Game of Thrones sarà un evento davvero speciale, la degna conclusione del più grande show di tutti i tempi”, ha assicurato il Presidente della HBO. “Assisteremo a numerose battaglie davvero imponenti e verranno introdotti degli effetti speciali sempre più elaborati, qualcosa di mai visto prima d’ora nello show. Abbiamo voluto girare tutto in maniera lineare e questo richiede molto più tempo”, ha spiegato Casey Bloys.