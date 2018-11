Game of Thrones 8 esce ad aprile 2019: teaser e prime anticipazioni

Quando esce l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones? Ad aprile 2019, i primi spoiler

Ottime notizie per tutti i fan di Game of Thrones. L’HBO ha svelato la messa in onda dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Con un video condiviso su Twitter – e che potete vedere più in basso – l’emittente televisiva americana ha annunciato che i nuovi episodi verranno trasmessi ad aprile. Il breve teaser, come potete osservare più in basso, mostra alcune brevi sequenze già note ai telespettatori di tutto il mondo. La parte finale mostra però il mese di uscita della nuova stagione. Che arriva a un paio d’anni dalla messa in onda di Game of Thrones 7. La produzione ci ha messo due anni per realizzarla per via delle scene di guerra finali, decisamente più impegnative rispetto al passato. “L’ultima stagione di Game of Thrones sarà un evento davvero speciale, la degna conclusione del più grande show di tutti i tempi” ha assicurato il Presidente della HBO. “Assisteremo a numerose battaglie davvero imponenti e verranno introdotti degli effetti speciali sempre più elaborati, qualcosa di mai visto prima d’ora nello show. Abbiamo voluto girare tutto in maniera lineare e questo richiede molto più tempo” ha spiegato Casey Bloys, motivando così la scelta di non mandare in onda l’ultima stagione nel 2018.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018

Ned Stark nel teaser di Game of Thrones 8: le ultime parole di Sean Bean

Nel teaser lanciato da HBO c’è pure un fotogramma che mostra Sean Bean, il mai dimenticato Ned Stark, morto al termine della prima stagione. Solo un omaggio al personaggio: nessuna resurrezione in Game of Thrones 8. In una recente intervista rilasciata a Mashable l’attore ha dichiarato: “Si è trattato di un evento memorabile, di una cosa che è stata anche un po’ uno shock. Sono comunque davvero orgoglioso di tutto quello che ho fatto in Game of Thrones. È davvero fantastico essere parte di un fenomeno simile, riuscire a costruire un personaggio che rimarrà lì per sempre”.

Le prime anticipazioni su Game of Thrones 8 in onda ad aprile 2019

Spoiler e indiscrezioni sulle ultime puntate della serie tratta dall’omonima saga letteraria di George RR Martin sono piuttosto scarse. L’unico indizio noto? Kit Harington, l’interprete di Jon Snow, ha confidato alla stampa di aver pianto mentre leggeva il copione. Intanto si lavora allo spin off della serie, ambientato centinaia di anni prima dei fatti visti ne Il Trono di Spade. Scelta già la protagonista: sarà la diva di Hollywood Naomi Watts.