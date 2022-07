Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sono marito e moglie. Il cestista 34enne e la giornalista 36enne si sono scambiati le promesse eterne a Cagliari (città natale della sposa), sabato 23 luglio. Un matrimonio faraonico in una location spettacolare, come è emerso dalle foto dell’evento trapelate sui social. Per l’occasione la giornalista sarda ha sfoggiato un sontuoso abito bianco, con raffinati ricami in pizzo e un importante strascico. Gallinari ha optato per un abito scuro, camicia bianca e papillon.

Con il matrimonio la coppia ha coronato un percorso di famiglia cominciato a dicembre 2020 con la venuta alla luce della piccola Anastasia. Il legame sentimentale, prima dell’arrivo della figlia, aveva vissuto anche un periodo difficile. I due infatti avevano messo in pausa la love story per qualche tempo prima di riavvicinarsi nella primavera del 2019. Affrontata e superata la crisi, non si sono più lasciati fino a scambiarsi le promesse eterne nella giornata di sabato 22 luglio 2022, nel Golfo degli Angeli.

I due neo sposi da tempo vivono negli Stati Uniti in quanto Gallinari da anni disputa il campionato Nba.

Chi è Eleonora Boi

Eleonora Boi è una giornalista cagliaritana, seguitissima sui social. Su Instagram ha quasi 800mila seguaci. Classe 1986, la sua carriera ha iniziato a decollare grazie alla partecipazione Miss Italia. Dopo aver sfilato al concorso di bellezza, ha preso il tesserino da giornalista pubblicista ed è approdata nella redazione di Sport Mediaset.

Nel 2013 è protagonista di Speciale Calciomercato, oltre a essere ospite a Quelli che il calcio. Nel 2014 è stata al timone del programma SI Basket ed è approdata a Sport Mediaset, dove è diventata conduttrice del post-serata di Champions League su Premium Calcio e Canale 5. In aggiunta è stata spesso ospite del talk sportivo di Pierluigi Pardo, Tiki Taka, insieme a Wanda Nara.

Chi è Danilo Gallinari

Danilo Gallinari è nato a Sant’Angelo Lodigiano nel 1988. Alto 209 cm, è uno dei cestisti italiani più forti di sempre e uno dei pochi ad aver giocato nell’Nba. Il suo viaggio in America è iniziato nel 2008, quando ha vestito la maglia dei N.Y. Knicks. Quindi eccolo con la divisa dei Denver Nuggets, dei L.A. Clippers, degli Oklahoma C. Thunder, degli Atlanta Hawks e dei Boston Celtics, team in cui milita attualmente.