Danilo Gallinari e Eleonora Boi presto genitori: nozze rimandate

La giornalista Mediaset Eleonora Boi e il cestista Danilo Gallinari sono tornati alla ribalta della cronaca per una lieta notizia che riguarda la loro vita privata. Come rivelato nelle ultime ore dalla testata online ‘Giornalettismo’, i due sarebbero in dolce attesa del loro primo figlio. Stando alle ultime indiscrezioni sulla coppia, la conduttrice sportiva sarebbe già in uno stato avanzato della gravidanza. Sul sito Giornalettismo si legge infatti che la Boi è arrivata al quinto mese. L’amore tra la giornalista ed Gallinari va quindi a gonfie vele. Nei piani di Eleonora e Danilo c’era anche quello di convolare a nozze nel 2020. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus ha però fatto cambiare i piani della coppia. I due, quindi, hanno posticipato i fiori d’arancio per il 2021. Entrambi sono molto impegnati nelle loro rispettive carriere: lei macina ascolti con le sue trasmissione sportive sui canali Mediaset, mentre lui è reduce da un’ottima stagione di NBA.

Il sogno di Eleonora Boi

Degna ‘rivale’ di Diletta Leotta, la conduttrice sarda è molto seguita ed amata dagli sportivi, che la ammirano anche per il suo indiscutibile fascino. Sebbene i suoi primi passi lavorativi siano stati fatti in redazioni sportive, il sogno di Eleonora è un altro. La giornalista, infatti, ha dichiarato un in una recente intervista che tra i suoi desideri ci sarebbe quello di condurre il noto programma di Italia 1 Le Iene Show. Eleonora è molto attiva anche sui social. La giornalista ha infatti profili su Instagram, Twitter e Facebook e vanta un folto numero di followers. La gratifica molto ricevere i complimenti dai suoi supporters, ma se capita qualche commento negativo non lo prende neanche in considerazione. L’atteggiamento nei confronti degli haters è quindi radicali: li blocca o cancella i loro commenti. Per lei mettersi a discutere con i detrattori è insomma una perdita di tempo.

Danilo Gallinari e la scelta di rimanere negli Usa

Anche Danilo Gallinari è molto attivo sui social. Sulla sua pagina Instagram pubblica spesso i video dei suoi allenamenti in campo. Durante il periodo di lockdown, Gallinari ha preferito rimanere a Oklahoma City, piuttosto che far rientro in Italia. Il cestista ha dichiarato recentemente che per lui è stato un vantaggio essere rimasto negli Usa. Se fosse tornato in Italia durante il periodo di lockdown, avrebbe dovuto vivere le limitazioni imposte dal Governo in Italia in quel periodo. Oggi però le cose nel Bel Paese sono migliorate, cosa diversa invece è negli Stati Uniti.