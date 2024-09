Galliani, il quarto sì a 80 anni: chi è la sposa 23 anni più giovane

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza Calcio, convolerà oggi a nozze con la sua compagna Helga Costa. I due hanno una relazione da circa tredici anni e lei è ventitré anni più giovane di lui. Scopriamo tutti i dettagli in merito alla cerimonia, agli invitati e alla location.

Non è mai troppo tardi per sposarsi. Adriano Galliani, ottantenne amministratore delegato del Monza Calcio, ne è l’esempio lampante. Il dirigente sportivo è già al suo quarto si. Galliani ha difatti avuto tre figli, Micol, Gianluca e Fabrizio, dalle sue prime nozze, poi nel 1989 si è sposato una seconda volta con Daniela Rosati. Il loro matrimonio è durato fino al 1999 e dopo il loro divorzio, nel 2004 Adriano si è rispostato con la modella di origini marocchine Malika El Hazzizi, con la quale ha divorziato quattro anni dopo.

Oggi, lunedì 9 settembre, sposerà invece la sua nuova compagna da oltre tredici anni, Helga Costa, come si può leggere dalle pubblicazioni apparse sull’albo pretorio del Comune di Milano e riportato da Leggo. Lei è di ventitre anni più giovane di lui. Ha difatti 57 anni. Ha origini brasiliane ma è di nazionalità spagnola. Per il resto non si sa molto sul suo conto, essendo molto riservata e non avendo neppure un profilo sui social.

Il matrimonio si celebrerà nella Sala Giunta del Comune di Monza, città natale di Galliani. Si tratterà di una cerimonia riservata a pochi intimi e sarà celebrata con rito civile. La cerimonia inizierà alle ore 16.00 di questo pomeriggio. Dagospia ha reso noti i nomi dei testimoni della coppia, che saranno Gigi Marzullo, amico storico di Adriano, e la deputata di Forza Italia Cristina Rossello. Non si sa, invece, per il momento chi saranno gli altri invitati.

Il ricevimento si terrà a Villa Gernetto, una residenza storica situata a Gerno, frazione di Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Per l’occasione la coppia ha scelto quindi una villa in stile neoclassico, costruita nel XVIII secolo, che è stata acquistata da Silvio Berlusconi nel 2007 e totalmente restaurata.