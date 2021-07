Gaia Zorzi: scontro su Twitter con Amanda Knox, volano parole grosse

Volano stracci fra Gaia Zorzi, la sorella del vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, e Amanda Knox. Proprio così: nelle scorse ore le due si sono beccate su Twitter, dopo che quest’ultima si è “permessa” di ironizzare sull’omicidio di Meredith Kercher. Ma che cos’è successo esattamente? Andiamo con ordine.

Amanda Knox su Twitter (non è la prima volta che accade) risponde ad un account facendo una battuta riguardo alla sua, per così dire, esperienza in Italia. Lo scrittore Tim Urban, sul suo account, ha chiesto ai propri follower di raccontare una storia in 5 parole. La studentessa statunitense ha risposto così: “Unforgettable study abroad in Italy” traducibile come “Indimenticabile vacanza all’estero in Italia”. Da qui, apriti cielo.

Gaia Zorzi ha messo mano al suo Twitter per rispondere alla Knox per le rime. “Ogni anno twitti le stesse ca….zate e provi a fare la simpatica” ha scritto la Zorzi, scatenando così una rapida reazione da parte di Amanda Knox. La giovane americana ha controbattuto: “Twitto molte cose, spesso parlo della riforma della giustizia criminale, ma noti soltanto le cose che diventano virali”.

A questo punto la Zorzi ha messo il turbo, sottolineando come la Knox scrivesse ogni anno le stesse identiche battute per non cadere nel dimenticatoio, proprio come accaduto al suo amico Raffaele Sollecito. Da questo momento in poi è scoppiato il putiferio. Lo scambio di cinguettii fra le due è andato avanti per ore, con la sorella di Tommaso Zorzi che ha ripescato dal passato un articolo in cui si faceva riferimento a delle polemiche che già in tempi non sospetti la Knox aveva scatenato per gli stessi motivi.

Every year you tweet some shit like this trying to be funny (and let’s not forget your publishing a book, podcast and documentary) sad to see how the highest point of your life was literally being accused of murder — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 23, 2021

It must feel terrible to be so full of anger and resentment at a person you've never met. I hope you can one day find compassion and empathy. — Amanda Knox (@amandaknox) July 25, 2021

Agree to disagree then. It’s not the first time you joke about the matter and it ALWAYS got the same reaction, just check your quote tweets to see that most people feel like it’s provocative or at least distasteful. Have a nice day. pic.twitter.com/0ugDFlF0X1 — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 25, 2021

La sfida social fra le due contendenti si è poi chiusa con Amanda Knox che ha difeso per l’ultima volta il suo diritto a fare battute anche su un tema decisamente delicato. Gaia Zorzi, dal canto suo, ha sottolineato di non aver preso una posizione contro un singolo tweet, ma nei confronti di un approccio online di Amanda Knox che prosegue da tempo.

Ecco l’ultimo tweet pubblicato da Gaia Zorzi in questa diatriba:

Non ho giudicato un singolo tweet. Ho seguito a lungo la tua storia. Stai mettendo un sacco di sforzi nei tuoi tweet per supportare i tuoi progetti quando potresti semplicemente dire: “Questa battuta è stata un po’ esagerata”. Poi mi hai definita antipatica perché a causa del tuo tweet tutto questo ha avuto inizio? Per favore, smettila.

I didn’t judge one tweet, I’ve followed your story a lot. You are putting all this effort in tweets and plugging your own projects when you could just say “the joke is too much” lol

Then you call me distasteful when this started because of your ???? tweet? Pls stop — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 25, 2021

Qui sotto, invece, trovate la replica finale di Amanda Knox.

I stand by that joke. It wasn't distasteful. And your attempt to shame me for finding humor in the worst thing to ever happen to me is cruel. — Amanda Knox (@amandaknox) July 25, 2021