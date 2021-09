Gaia Zorzi cotta di una nota musicista: “Provarci? Non ho coraggio”. Chi è

Intervista doppia per la sorella di Tommaso e Giulia Salemi: Gaia ha rivelato di avere una cotta per una musicista molto famosa

Il reality più spiato d’Italia sta per partire: lunedì 13 settembre verranno aperti i battenti della sesta edizione del programma. Al via anche gli show ‘collaterali’ che orbitano attorno alla trasmissione. Uno di questi è GF Vip Party che sarà timonato da due giovanissime ragazze ‘social’: trattasi di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, rispettivamente la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e la sorella di Tommaso, vincitore dell’ultima stagione del reality.

Giulia e Gaia si sono raccontate in una spassosa e divertente intervista doppia sui canali social ufficiali del Grande Fratello Vip. Non sono mancate le chicche: particolarmente ghiotta quella raccontata dalla sorella di ‘Tommy’ la quale ha fatto sapere di aver preso una sbandata per una famosissima musicista. Di chi si tratta? Per chi ha perso la testa? Per Victoria De Angelis, leader dei vulcanici Maneskin, assieme a Damiano David. Oibò!

In particolare, la giovane ha narrato che piazza sempre dei like ‘strategici’ ai post Instagram dell’artista italiana e che per lei prova non poco interesse. Un interesse che la spinge persino ad ammettere: “Vorrei provarci, ma non ho il coraggio!”. Chissà che le venga a breve: dopotutto le telecamere televisive fanno miracoli e danno, a volte, energie inaspettate. Avanti!

Si ricorda che pochi mesi fa, più precisamente a metà maggio, la sorella minore di Tommaso ha reso noto via social, tramite un cinguettio scritto su Twitter, di provare interesse sia per il mondo maschile, sia per quello femminile. “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, ha riferito Gaia. La rivelazione ha subito innescato una reazione del fratello influencer che ha chiosato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”.

Per quel che invece riguarda la situazione sentimentale di Giulia Salemi, l’italo-iraniana continua a essere innamoratissima del modello Pierpaolo Pretelli, al punto che gli esperti di cronaca rosa, i cosiddetti ben informati, mormorano di progetti di nozze e di famiglia. La coppia è sbocciata al GF Vip 5, tra mille scetticismi, dopo il due di picche che Pretelli ha ricevuto da Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. A distanza di mesi la love story dura e pare essere più che solida: tutte smentite le voci che avrebbero voluto la relazione imbastita solo a favor di telecamere.