Gaia Zorzi fa coming out: l’annuncio via social e la reazione di Tommaso

La sorella dell’influencer fa coming out, prendendo tutti in contropiede

Gaia Zorzi, influencer di 23 anni nonché sorella minore di Tommaso, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e attuale opinionista de L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore su Twitter ha fatto coming out, spiazzando tutti, fratello compreso.

“È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“, ha scritto la giovane, innescando immediatamente la reazione del fratello che, sempre sul social dei cinguettii, ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi”. Pare infatti che Tommy non fosse al corrente del ‘duplice’ orientamento di Gaia. Insomma, l’effetto sorpresa ha coinvolto sia i fan sia l’influencer milanese.

A proposito di Gaia Zorzi: pare che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su di lei per averla nel cast del Grande Fratello Vip 6. Lo stesso direttore di Chi Magazine, in tempi non sospetti, ha dichiarato di essere assolutamente favorevole all’ingresso della 23enne nella Casa più spiata d’Italia. Unico intoppo, non da poco, è la volontà della ragazza che per ora non sembrerebbe intenzionata a cimentarsi in una simile avventura televisiva. Spazio e tempo per una trattativa e per farle cambiare idea ce ne sono. Non resta che attendere e vedere come evolve la faccenda.

Tommaso Zorzi, chiude il Punto Z su Italia Uno e fioccano le polemiche

Altro tema caldo del giorno è la chiusura de Il Punto Z, il format in onda quotidianamente su Italia Uno con protagonista Zorzi. Secondo i rumors lo stop sarebbe giunto per i bassi ascolti (in effetti i risultati dello share dello show sono stati alquanto deludenti), secondo Tommaso perché lui stesso si dedicherà ad un progetto più grosso. La questione ha innescato una chiassosa polemica sul web. In particolare il vincitore del GF Vip ha avuto un botta e risposta di fuoco con Davide Maggio, fondatore del sito omonimo, specializzato in news e retroscena televisivi.

Ad essere andato di traverso a Tommy il fatto che Maggio, nell’annunciare la chiusura del programma sui social, ha piazzato un emoticon ridente, facendo dell’ironia sulla conclusione della trasmissione della seconda rete del Biscione. Zorzi ha invitato il giornalista ad informarsi meglio; quest’ultimo ha controreplicato sussurrando all’influencer di essere più umile e di accettare le critiche. Amen!