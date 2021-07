Gaia Zorzi coprotagonista in un nuovo progetto: l’annuncio

Dopo il botta e risposta mediatico con Amanda Knox, Gaia Zorzi è tornata sui social con una Instagram Stories che non è certo passata inosservata. Sempre molto attiva sui social network, la sorella di Tommaso Zorzi ha annunciato di avere in cantiere nuove importanti novità.

La sorella del vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato nelle scorse ore una Instagram Story in cui si vede uno screeshot di alcuni messaggi scambiati con il più celebre fratello. Lei scrive: “Amo, comunque io confermata per …….“.

Sicuramente per motivi di riservatezza e chissà anche se non per alimentare la curiosità dei fan, Gaia ha sbianchettato le ultime parole. Quindi al momento non possiamo avere la certezza per cosa sia stata confermata. Forse qualche nuovo programma televisivo? Magari proprio il Grande Fratello Vip?

Non sarebbe certo un mistero. Alfonso Signorini ha manifestato un debole per questa giovanissima, dal carattere unico, frizzante, stimolante e trascinante. A queste parole Gaia ha poi aggiunto: “Mi sto cag***o addosso“. Con tutta evidenza la Zorzi si appresta a fare qualcosa per la quale dovrà superare alcune paure o timori.

Alle parole della giovane, Tommy ha replicato: “Adoroo, love it“. Quindi Gaia ha chiesto al fratello se è fiero di lei. Domanda a cui il vincitore del Grande Fratello Vip ha replicato “Very, very“. A commento dello screenshot Gaia ha scritto: “Anch’io come ogni influencer che si rispetti posso finalmente dire che presto vi potrò svelare un progetto di cui sarò coprotagonista“.

E mai Gaia avrebbe pensato una cosa del genere nella sua vita. I fan della giovanissima sono ora in trepidante attesa per conoscere in quale progetto la Zorzi sarà coinvolta. Ed in tanto sui social si sono aperte le toto scommesse.

Mentre Tommy sta proseguendo le sue vacanze in Sardegna (si vocifera di un nuovo progetto con l’attore hard Rocco Siffredi) – da dove sembra abbia deciso di togliere il follow al profilo Instagram dell’amico Francesco Oppini – Gaia invece ha appena finito la quarantena dopo essere risultata positiva al Covid.

Negli ultimi giorni la giovane è stata protagonista di una querelle mediatica con Amanda Knox, quest’ultima al centro della vicenda della morte di Meredith Kercher. La sorella di Tommaso non ha molto ben gradito un tweet dell’americana che ricordava come indimenticabile il suo viaggio di studi in Italia.