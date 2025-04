Gaia, problemi di salute dopo Sanremo: “Ho trascurato i segnali”

Gaia è stata, senza ombra di dubbio, una delle cantanti più apprezzate di questo Festival di Sanremo. Con la sua “Chiamo io, chiami tu” è riuscita a conquistare ancora una volta il pubblico italiano, proprio come la scorsa estate ha fatto con l’iconica “Sesso e samba“. Subito dopo la fine del Festival, la canzone è andata virale e sicuramente farà ballare tutti questa estate. Gaia in questo periodo è piena di lavoro per la promozione del brano, per non parlare del frullatore in cui è stata travolta con la sua partecipazione a Sanremo, proprio per questa ragione sul viso l’è spuntato uno sfogo cutaneo che ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan con un video che ha pubblicato sui social.

“Il nostro corpo è un universo, risponde agli stimoli esterni e soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei periodi più intensi della mia vita e sto facendo i conti con la mia pelle che urla tregua” ha scritto nella didascalia del video che ha pubblicato su TikTok. “All’inizio ho pensato di coprire, di truccare, ma non credo sia la soluzione. Nella velocità della vita di tutti i giorni, presa da obiettivi e sogni, mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme“. Poi ha continuato tranquillizzando i suoi fan sul fatto che no, non sparirà, ma cercherà di convivere con un processo di guarigione che sicuramente le servirà.

Nei giorni scorsi ho letto tanti commenti stupidi e ignoranti nei confronti di Gaia e della sua acne. Purtroppo, la pelle perfetta che si vede spesso sui social è frutto di filtri: poche persone hanno la fortuna di non avere imperfezioni. L’acne esiste ed è una problematica che… pic.twitter.com/IS156sp9hI — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) April 1, 2025

Gaia si racconta su TikTok: “Quando il corpo chiama, devi rispondere”

Sui social Gaia ha ricevuto tanti messaggi di sostegno da parte non solo dei suoi fan, ma delle persone in generale che hanno apprezzato in modo particolare questa ventata di normalità che ha portato con il suo racconto e soprattutto con il video che ha pubblicato in cui si è mostrata senza trucco.

La cantante ha preso la decisione di parlarne anche perché alcune persone avevano notato, al di là del make-up, quello che le stava succedendo. Proprio per questo motivo aveva ricevuto diversi insulti sui social da cui è stata prontamente difesa da tantissime donne che hanno provato empatia per lei. “Assurdo nel 2025 leggere ancora polemiche sull’acne” hanno scritto in molti su X, dove principalmente è stato commentato il video pubblicato da Gaia.