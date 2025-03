Olly e Gaia, il gossip esplode: stanno insieme? Ecco le paparazzate

Pare proprio che tra Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025, e Gaia Gozzi, ex allieva di Amici di Maria De Filippi anche lei in gara sul palco dell’Ariston (si è classificata 26esima nella classifica finale), ci sia un qualcosa di molto tenero. A far esplodere definitivamente il gossip, che già serpeggia da qualche giorno, sono state le paparazzate ai due cantanti risalenti a sabato sera. Gaia e Federico Olivieri (nome vero dell’artista) sono stati immortalati in un ristorante milanese, vale a dire il “Bistrot a casa”. A pubblicare uno scatto della ‘coppia’ è il profilo Instagram Very Inutil People che ha anche reso noto il ‘sussurro’ di una persona che sembra fosse presente nel locale. Tale fonte anonima ha spiegato che Olly era in compagni di alcuni suoi amici e che l’unica sua collega presente era Gaia.

Olly e Gaia Gozzi “stanno insieme”, all’origine del gossip

Come poc’anzi accennato, indiscrezioni su un presunto rapporto speciale tra i due giovani artisti circolano da giorni. Si mormora che l’intesa sia scoppiata nel dietro le quinte del palco Ariston. “Olly e Gaia fanno coppia”, è una delle frasi che vanno ripetendo i ben informati. Pochi giorni fa il magazine Di Più Tv ha scritto apertamente che “Olly e Gaia sarebbero innamorati” e che il sentimento sarebbe sbocciato a Sanremo 2025. Per il momento i diretti interessati preferiscono non commentare i gossip. Nessuna conferma, ma, cosa più interessante, pure nessuna smentita.

A far pensare che siano stati gettati i semi di una love story ci sono anche alcuni zuccherosi commenti social che i due cantanti si sono scambiati in tempi non sospetti. Inoltre il fatto che Gaia abbia cenato con Olly e i suoi amici spinge ulteriormente a credere che sia stato intrecciato un legame speciale e che la cantante abbia già conosciuto la cerchia ristretta del collega.

Altro indizio che ha alimentato il gossip è che sia Olly sia Gaia, a Sanremo, si sono presentati liberi da impegni di cuore. Qualcuno credeva che Federico avesse una tresca con Benedetta Quagli (ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa), ma gli amici del cantante hanno smentito che ci fosse una relazione tra i due. Solo una bella amicizia. Con Gaia invece sembra che ci sia qualcosa in più…